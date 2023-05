Petit: «Árbitros deviam falar e explicar as decisões»

Petit acompanhou o presidente Vítor Murta na sala de imprensa e, após a intervenção deste, deixou também algumas considerações sobre a arbitragem, após a derrota na casa do Gil Vicente (3-1), a contar para a 32ª jornada da Liga Bwin."O árbitro é um interveniente do jogo, não são só as equipas e os treinadores. Não somos só nós que temos de explicar quando ganhamos ou perdemos, o árbitro é uma peça fundamental de um jogo de futebol. Assim sendo, acho que os árbitros deviam falar e explicar as decisões. Não no fim do jogo, porque vivemos todos de emoções, mas no dia a seguir. Há espaço para os árbitros fazerem isso, mas infelizmente o futebol português é isto", referiu o técnico.