Petit: «Árbitros têm de ter mais tolerância»

O castigo de um mês aplicado a Petit em função da expulsão de que foi alvo na reta final do jogo em Moreira de Cónegos, na última jornada, foi, obviamente, um dos temas abordados na conferência de antevisão à receção ao V. Guimarães e o treinador axadrezado, que reconheceu ter ponderado a possibilidade de apresentar recurso para poder orientar a equipa frente aos minhotos, não contornou o impacto da decisão do Conselho de Disciplina da FPF, mas focou-se, principalmente, nas diferenças de relacionamento com os árbitros entre o tempo em que era jogador e agora."No nosso tempo havia mais diálogo com árbitros", começou por atirar Petit, para logo depois resumir a sua perspectiva sobre o momento que ditou a sua expulsão: "Tínhamos acabado de perder o Musa pelos festejos no lance do nosso golo e logo depois o Seba Pérez e tive aquela reacção, mas os árbitros têm de ter um pouco mais de tolerância. Quando era jogador não só havia mais diálogo, como não havia tantos cartões amarelos ou vermelhos. Hoje é muito fácil haver uma penalização disciplinar, mas respeito as decisões dos árbitros. Queria apenas esclarecer que não disse és uma vergonha, mas sim é uma vergonha".Já sobre o tempo do castigo que lhe foi aplicado, Petit recordou que já tinha sido expulso esta época e, talvez a duração esteja relacionada com "o facto de ser reincidente", bem como assumiu a hipótese de apresentar recurso para poder orientar a equipa frente ao V. Guimarães."Temos pela frente um jogo em que todos querem estar presentes e não sou excepção. Falei com o presidente Vítor Murta sobre o assunto, mas levantou-se a possibilidade de ter de cumprir o castigo na próxima época, pelo que decidiu-se não avançar, além de que a minha equipa técnica dá-me plenas garantias de desenvolver o plano que temos preparado", confidenciou Petit.Em relação à partida com o Vitória, o treinador destacou a ambição europeia que o adversário ainda alimenta, mas deu ênfase ao plano de terminar a época na metade superior da classificação."O Vitória é um velho rival do Boavista. Venceram os últimos dois jogos fora de casa e ainda têm a possibilidade de chegar ao 5º lugar, pelo que será um jogo extremamente difícil, mas encaramos esta reta final com a ambição de terminar a Liga Bwin na metade superior da classificação. Uma exigência também a pensar no futuro e, como é o nosso último jogo em casa, em dar uma prenda de despedida aos nossos adeptos", comentou Petit.