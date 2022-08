Petit: «Até ao golo o Benfica ainda não tinha feito nada»

Petit sublinhou a boa entrada dos seus jogadores, principalmente no que foram capazes de fazer nos primeiros 20 minutos de jogo frente ao Benfica, altura em que o treinador dos axadrezados sublinhou não ter existido oportunidades de golo das águias."Foi um bom jogo até aos 20 minutos. Sem muitas oportunidades. O Benfica não tinha criado situações, mas marcou de bola parada e ficou confortável. Arriscámos um pouco, mas o Benfica é forte em transição e é capaz de criar muitas situações. Até ao golo ainda não tinha feito nada. Usámos uma estratégia diferente com o Bruno Lourenço nas costas dos médios do Benfica e não demos referência aos centrais. E queríamos sair pelo Agra, pelo Gorré e mesmo com o Malheiro, em transição, mas não conseguimos. Ao intervalo tentámos melhorar e entrámos bem. Depois o Benfica matou o jogo com o 2-0 e não conseguimos reagir. O Benfica está num bom momento, tem bons processos e está com uma boa intensidade. Temos de reagir já no próximo jogo com o Paços de Ferreira", começou por analisar, em conferência de imprensa após o duelo no Bessa."Às vezes é pelo cansaço, outras vezes por mau posicionamento. O Benfica aproveitou para sair em transições pelo Rafa, pelo João Mário, pelo Neres e pelo Ramos, que transporta muito a bola e cria dificuldades. O jogo partiu-se na segunda parte e o Benfica saiu beneficiado. Tentámos mudar com as substituições, mas não conseguimos. Apanhámos um Benfica forte que não nos permitiu criar situações. Vamos analisar este jogo e preparar o próximo.""O Benfica é muito mais pressionante, mais intenso e agressivo. Tem ideias próprias na circulação de bola e na transição. E tem jogadores que fazem alguma diferença, por isso é que ganham mais do que outros. É uma equipa completamente diferente da época passada. Tínhamos analisado o registo deles que tinham seis vitórias em seis jogos e tentámos surpreender. Conseguimos nos primeiros 20 minutos, mas depois sofremos de bola parada. Já tinha alertado na antevisão que o Benfica havia desbloqueado jogos através da bola parada. Teve a felicidade de marcar e ficou mais confortável. É uma equipa que está com mais andamento do que nós. Só vamos atingir uma intensidade alta quando jogarmos muitos jogos seguidos", finalizou.