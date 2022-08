Petit: «Ausências de uns são as oportunidades de outros»

O técnico Petit não escondeu que preferia ter a possibilidade de utilizar os oito reforços já na visita a Portimão, mas também não se refugiou com as limitações de recursos a que o Boavista está sujeito por força do impedimento de registar novos contratos na Liga Portugal para este jogo de estreia na Liga Bwin e deu corpo a uma estrutura sólida de modo a contrariar o plano de continuidade dos algarvios."As ausências de uns são as oportunidades de outros", começou por referir o responsável axadrezado, para logo de seguida deixar a sua perspetiva sobre o problema que abraça a formação do Bessa: "É evidente que gostaria de ter o plantel na máxima força, mas a nossa ambição é sempre a mesma e o foco está em conquistar três pontos, além de que nunca me desculpei com os problemas e também não será agora, pelo que vamos entrar com uma equipa forte. É com esse intuito de consistência que vamos a Portimão fazer o primeiro jogo do campeonato".Postura positiva mediante um desenrolar de pré-época que deixou o treinador satisfeito, embora ciente dos problemas que a equipa terá de contornar na 1ª jornada."A nossa fase de preparação decorreu conforme o previsto e estou satisfeito com a atitude de todos, bem como a resposta à carga física e os comportamentos adjacentes. Realizámos vários jogos no sentido de aperfeiçoar os nossos processos, mas amanhã já é a doer e sabemos que vamos encontrar um adversário que tem o mesmo treinador há vários anos, realizou bons desempenhos na pré-temporada e reforçou-se com qualidade", confidenciou Petit, garantindo que "a equipa vai estar preparada paras as exigências e focada em entrar bem no campeonato": "Vamos ter algumas limitações, mas quem jogar amanhã também já trabalha comigo há algum tempo, sabe qual é a exigência do clube e dos adeptos e têm qualidade para ajudar o Boavista a começar bem o campeonato porque isso é sempre muito importante".