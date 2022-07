Petit avaliou reforços todos

O técnico Petit já teve a oportunidade de ver os cinco reforços axadrezados em ação, dado que Sasso, Robson Reis, Bruno Lourenço, Salvador Agra, bem como Robert Bozenik foram utilizados no particular frente ao Arouca. Em sentido inverso Reggie Cannon, Ricardo Mangas, Filipe Ferreira e Luís Santos foram poupados devido a pequenos problemas físicos que já não devem ter reflexos no regresso aos trabalhos, para lá do longo plano de recuperação a que o criativo Reisinho continua sujeito.