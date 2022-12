Petit castigado com um jogo de suspensão por expulsão na Allianz Cup

O treinador do Boavista, Petit, foi castigado com um jogo de suspensão, devido à expulsão no duelo com o Ac. Viseu , na Taça da Liga, divulgou esta sexta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Além do jogo de suspensão, Petit terá que pagar uma multa de 1.632 euros, depois de ser expulso no encontro que resultou na eliminação da equipa do Bessa nos quartos de final da Allianz Cup.

De acordo com o documento, o antigo médio "utilizou gestos e/ou linguagagem ofensiva" em direção do árbitro da partida, que resultou na sua expulsão já nos momentos finais do encontro que decorreu em Viseu.

Isto significa que Petit deverá falhar a deslocação do Boavista ao campo do Estoril, em 29 de dezembro, no último encontro do ano dos axadrezados, a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin.

O Ac. Viseu, emblema da Liga Sabseg que venceu essa partida por 2-1, também foi multado, mas em 1.406 euros por comportamento incorreto do público.