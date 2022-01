Petit chama quatro juniores para Leiria

O central Guito Madureira, os médios Joel Silva e Bernardo Silva e o avançado Martim Tavares integram a comitiva do Boavista para a final four da Allianz Cup. Os quatro juniores foram chamados por Petit para compor o lote de disponíveis e já treinaram com a equipa, na manhã desta segunda-feira, no Estádio Municipal de Fátima.Com um total de dez ausências, os axadrezados seguiram viagem este domingo para Leiria com um grupo com 21 jogadores.