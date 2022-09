Petit: «Classificação do P. Ferreira não condiz com os jogos que tem feito»

Na antevisão ao duelo da 5ª jornada, frente ao P. Ferreira, marcado para esta segunda-feira, pelas 19 horas, no Bessa, o técnico Petit disse querer ver o Boavista demonstrar as correções feitas durante a semana em relação à derrota com o Benfica e desvalorizou a atual classificação dos castores, ainda sem pontos. O treinador axadrezado abordou também o fecho do mercado."Não temos de fazer nada de diferente, temos é de corrigir o que não esteve tão bem e reforçar as nossas dinâmicas que temos vindo a trabalhar há algumas semanas. Esperamos um P. Ferreira forte, cuja classificação não condiz com os jogos que tem feito, e por isso esperamos um encontro difícil, frente a um adversário com qualidade, que merece o nosso respeito, e com valores individuais que podem desbloquear a partida. Vêm de uma boa prestação na Luz, mas nós temos de nos focar naquilo que podemos fazer. Tivemos uma semana longa e produtiva de trabalho e vamos estar preparados para dar uma boa resposta, porque queremos voltar às vitórias.""É difícil saber quem vai jogar, se será a equipa que deu boa resposta frente ao Benfica ou algo mais próximo das jornadas anteriores. Mas isso também aconteceu connosco. Nas primeiras jornadas não tínhamos o plantel todo e ganhámos, e depois chegaram reforços e tivemos lesões. Já conhecemos melhor as equipas, mas temos de olhar sobretudo para o que podemos fazer. Temos de estar preparados para alguns ajustes no adversário""Julgo que sim. Temos o plantel que idealizámos. Fico satisfeito por não perder mais jogadores e os que chegaram, como vos digo várias vezes, podem não ser logo para o imediato, mas a época é longa e nem todos os jogadores estão ao mesmo nível no início da época. Estou satisfeito, contente com os jogadores que temos e pela competitividade que vai haver nas diferentes posições e sectores.""O Penaranda é um jogador que conheço. Já trabalhei com jogadores da Venezuela e conheço e analisei esse mercado. Em relação ao desejo de relançar a sua carreira, às vezes não se é feliz num lugar, mas depois vens para uma casa onde és bem recebido, tens um bom grupo e te inseres nas ideias do treinador e as coisas correm melhor. É um jogador que nos vem ajudar, que nos dá mais competitividade e esperamos que volte a ser feliz, porque sem felicidade e alegria não se consegue jogar futebol. Temos de dar tempo para se adaptar e conhecer o grupo.""Em relação ao Ibrahima, também o conheço já algum tempo. É jovem, passou por vários treinadores no clube onde esteve, mas vamos de trabalhá-lo e moldá-lo ao que é o processo da equipa, tornando-o mais num box-to-box, que ele tem perfil para ser esse tipo de jogador.""É um jogador do clube, que já esteve cá há dois anos, depois foi emprestado ao Bordéus e está de regresso. É capaz de fazer de ala a toda, também pode central exterior. Trabalhei com ele no Tondela, quando tinha 18 anos, e era extremo. Traz-nos mais qualidade e ficámos mais reforçados para aquela posição onde já tínhamos o Filipe Ferreira e o Bruno. Ter um jogador que faz várias posições é bom, porque permite-te mudar o esquema da equipa sem gastar substituições.""O César é um guarda-redes experiente, com alguma maturidade. O Bruno foi um jogador que deu uma boa resposta. Há pouco mais de um ano estava no Vila Real, no Campeonato de Portugal, estreou-se com o Benfica e é um miúdo que acreditamos que pode vir a dar-nos sucesso no futuro. Tem trabalhado bem, forte fisicamente e muito rápido. É mais um para ajudar."