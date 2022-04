Petit comenta a saída de Sauer: «É a oportunidade de outros jogadores aparecerem»

A saída de Gustavo Sauer deixou o Boavista privado do jogador mais influente da temporada. Petit não deixou de comentar este assunto na conferência de imprensa de lançamento ao jogo com o Marítimo, aproveitando a ocasião para desejar felicidades ao extremo. Ainda assim, disse que este é o momento para outros jogadores se afirmarem e até confirmo que há mais nomes que podem vir a sair no próximo mercado.

"É com a mesma ambição que vamos entrar no jogo de amanhã frente a uma excelente equipa. Mesmos pontos, bons jogadores, mas nós olhamos sempre para o nosso trabalho. Vamos à procura das 3 vitórias seguidas no campeonato. sabemos que é difícil, mas vamos com a mesma ambição e mentalidade. "É um jogador com uma grande influência na nossa ideia de jogo, no jogo em si. Perdemo-lo. Ficámos felizes porque o valorizámos, ele também teve a oportunidade de voltar ao país dele. Financeiramente foi bom para ele. Para nós, é verdade, perdemo-lo, desejamos-lhe as maiores felicidades. Mas agora é oportunidade de outros jogadores aparecerem. Gostávamos de contar com todos, de ter um plantel mais forte e ele fazia a diferença, mas temos outros jogadores que vão dar boas indicações. ""Tem jogado alguns jogos, até a titular. Está a crescer. O Tiago Morais também está a aparecer, tem entrado e dada uma boa resposta. Mas conforme esses, temos outros jogadores. Temos uma nuance que podemos apresentar no jogo de amanhã.""Olhamos sempre para cima. Queremos mais pontos. É claro que as vitórias foram importantes, dão confiança, mas o foco passa sempre por ser ambicioso e conseguir a terceira vitória seguida.""Faz duas posições, mas eu acho que a central do lado direito é dos melhores a serem criados em Portugal. Tem uma margem de progressão a nível europeu num esquema de três centrais. Tem compromisso, percebe o que tem de fazer para a equipa. Estamos felizes por fazer estas duas posições, mas, para mim, é a central do lado direito. Percebe o jogo, adapta-se bem, é inteligente.""Eu já jogava nesse sistema. O Reggie conhece bem a posição de lateral, permite outras variações do lado esquerdo. Temos coisas diferentes dos dois lados. Sem dúvida que está a haver essa adaptação, equipas a baixar o extremo para uma linha de cinco. Cada um trabalha a sua ideia. Temos a estratégia bem definida. Temos um modelo de trabalho e de treino que se adapta aos sistemas. Queremos tirar o melhor partido de cada um. Adaptámos o Reggie, dá algum equilíbrio, dá abertura para que os alas façam o corredor e permitam mais jogo interior.""É um jogador que completou 200 jogos, é experiente, faz várias posições. É importante no balneário. Pelo que tem feito, achámos que devia dar continuidade ao seu trabalho. Vamos ter outros jogadores que poderão renovar. Estamos atentos à próxima época e estamos a trabalhar sobre isso. As vitórias dão estabilidade e conforto para começarmos a trabalhar a próxima época. Estamos atentos ao mercado, sabemos o que queremos. O nosso trabalho é esse. ""Estamos preparados. Temos de acabar bem a época para valorizarmos toda a gente. A ideia era essa: ter uma proposta para a equipa, apresentar bom futebol, para conseguirmos valorizar os ativos. Temos cinco ou seis jogadores que têm mercado. Estamos preparados para essas saídas e também para entradas, dentro da nossa ideia, da história do Boavista. E dentro da formação temos de trabalhar os ciclos para um futuro mais longínquo, mas que possam estar preparados para chegar à primeira equipa."