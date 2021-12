Petit após derrota com o Sporting: «Fizemos uma boa primeira parte»

Petit destacou a boa entrada do Boavista, na derrota diante do Sporting, mas admitiu que o triunfo dos leões foi justo."Entrámos bem. Tivemos duas oportunidades em que não conseguimos marcar. O Sporting teve alguns cantos e criou situações e segundas bolas, onde tinha mais bola. Fizemos uma boa primeira parte. Tentámos corrigir, porque houve momentos em que Sarabia e Matheus Nunes estavam a entrar muito entre o Filipe [Ferreira] e o Kenji [Gorré] e podiam receber a bola. Tentámos corrigir e eles cumpriram. Tentámos ver o que podiamos fazer ao intervalo e o que treinámos durante a semana quando a bola entrasse ali. O golo do Sporting nasce numa perda de bola, depois há um ressalto e nasce o golo. Recebemos a bola e queremos fazer passe entrelinhas, quando tínhamos de trabalhar no lado contrario. O Sporting fecha dentro e dá espaço no laddo contrário. No lance que dá o segundo golo fomos atraídos. Sabemos que eles chamam-nos para pressionar mais alto e colocam a bola nas costas da defesa. Trabalhámos esses processos durante a semana para não sermos surpreendidos com bolas nas costas, fruto da mobilidde dos avançados", começou por dizer o treinadordo Boavista à Sport TV."Vitória justa, mas comportamento da nossa equipa em termos da 1.ª parte foi bom, para aquilo do que espero ser mais forte no futuro em termos de intesidade, para termos momentos iguais a entrada de hoje em alvalade", acrescentou."É um processo. Não ganhamos há algum tempo, há falta de confiança e nós estamos aqui para ajudar os jogadores nesse processo que demora. Estamos aqui há 10 dias e ainda estamos a conhecer alguns jogadores. Muitos começaram a fazer dois jogos seguidos agora.""Ali não treinou a semana toda, tinha um inchaço. Javi fez o segundo jogo consecutivo e não trabalhava há cerca de mês e meio com a equipa. Não temos tempo, temos de nos focar no que temos de melhorar no jogador a nivel individual para no coletivo sermos mais forte, mas acredito que vão crescendo. Ainda agora falei com os jogadores e tivemos moentos em que queremos ter mais consistência. É preciso mudar algumas mentalidades porque o clube assim o exige", finalizou.