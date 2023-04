Petit: «Criámos duas ou três situações para poder sair com outro resultado»

Petit, treinador do Boavista, analisou as incidências da derrota (1-0) em casa do FC Porto, no dérbi da 30ª jornada da Liga Bwin."Fiquei satisfeito. Fomos uma equipa muito competitiva. Sabemos que o FC Porto é uma equipa muito forte, a jogar em sua casa. O FC Porto tem ali dois ou três lances, de bola parada, que nos criou alguma situação de perigo, tivemos um remate do Seba [Pérez] em que poderíamos ter a felicidade de fazer o golo. Taticamente, estivemos muito bem na 1ª parte a anular o jogo interior do FC Porto. Na 2ª parte continuámos, entrámos bem no jogo. Depois, num lance de bola parada, num lançamento, nasce o golo do FC Porto de penálti. Reagimos metendo o Kenji Gorré. Tivemos a solução que acaba com a expulsão do Marcano e aí tomámos conta do jogo. Arriscámos colocando mais um avançado, trocando o Makouta que estava desgastado e tinha amarelo. Criámos duas ou três situações para poder fazer golo e sair com outro resultado. Não conseguimos mas estou orgulhoso por aquilo que os meus jogadores fizeram e trabalharam. Muitos deles é a primeira vez que jogam num ambiente destes. Estou satisfeito pelo comportamento e triste pelo resultado", começou por dizer à Sport TV."Estávamos preparados. Com o Galeno a jogar de início até por ser um jogador mais encostado na linha, que gosta e jogar no 1vs1. O Sérgio surpreendeu-nos ao colocar o Otávio, Pepê e dois avançados. Tínhamos trabalhado sobre isso durante a semana. Consoante os jogadores que poderiam jogar, em termos individuais é que pode haver diferença. Fomos sendo ajustando aquilo que foi o FC Porto em termos ofensivos. Tivemos de nos ajustar mas acho que estivemos personalizados, a fechar bem as linhas, a tentar um ou outro momento em que podíamos ter mais qualidade na saída de bola. Tivemos algumas perdas de bola da nossa parte em que poderíamos criar essas situações. Depois, arriscámos, a faltar 20 minutos. Por vezes não é fácil jogar contra 10, contra um candidato ao título e na sua casa. Criámos essas situações e não fomos felizes. Estou feliz pelo crescimento ao longo da época destes jogadores. Temos 37 pontos mas queremos sempre mais. É a nossa ambição e a história deste clube. É passo a passo, fomos evoluindo e crescendo, foi na época passada e é nesta, valorizando os ativos do clube."