Petit: "Dar continuidade ao bom arranque"Técnico abordou deslocação ao Casa Pia com calculismoO técnico Petit não contornou o impacto positivo das duas vitórias consecutivas no início do campeonato, nem a vontade de "dar continuidade ao bom arranque frente ao Casa Pia", mas também assumiu a realidade desportiva do Boavista ao salientar que "o campeonato é muito longo e é fulcral manter a humildade e o foco jogo a jogo"."Olhamos para cada jogo como se fosse uma final, desta feita frente a um Casa Pia que tem uma ideia bem vincada e é um grupo experiente porque a maior parte transita da época passada, mas onde queremos dar uma boa resposta", analisou Petit, ciente que "os dois triunfos não significam que está tudo bem": "Há sempre alguma coisa a melhorar, além de que nesta fase da época ninguém está no seu melhor, pelo que compete-nos continuar a trabalhar para evoluirmos o nosso processo".Abordagem calculista mesmo em função do leque alargado de soluções, por força da regularização das inscrições dos reforços César, Salvador Agra, Bruno Lourenço, Vicente Sasso, Masaki Watai e Róbert Bozenik, que permitem ajudar a colmatar as ausências dos lesionados Yusupha e Luís Santos, bem como de Hamache, que foi autorizado a ausentar-se do país."Costuma-se dizer que em equipa que ganha não se mexe, mas o argumento mantém-se idêntico ao das jornadas anteriores, uma vez que a ausência de uns continua a ser a oportunidade de outros. Vou ter de fazer alterações e estou satisfeito com o comportamento de todos, pelo que vão jogar outros no sentido de dar continuidade ao processo, sempre com respeito e humildade, porque a nossa ambição é dar sequência a estes bons resultados", asseverou PetitSobre o facto da Liga Portugal ter nomeado um árbitro francês para dirigir a partida frente ao Casa Pia, o técnico axadrezado recordou que "na época passada, frente ao Moreirense, no início do campeonato, aconteceu uma situação idêntica". "Os nossos árbitros também vão lá fora. Temos de nos adaptar à realidade do futebol e às novas etapas, mas não estou minimamente preocupado com isso. O nosso foco é jogar e o que eu quero é dar intensidade ao jogo", concluiu Petit.