Petit: "Dar um salto na tabela"Técnico quer arrecadar os primeiros três pontos fora de casa em PortimãoBoavista e Portimonense não estão a atravessar a melhor fase da temporada, mas Petit projectou a ambição de colocar um ponto final na sequência de desafios sem vencer nesta visita ao Algarve."Estamos num ciclo sem triunfos, mas também só perdemos um jogo em nove e estivemos sempre mais perto de vencer, pelo que temos de valorizar o que sabemos e podemos fazer no sentido de procurar conquistar os primeiros três pontos fora de casa e dar um salto importante na classificação", confidenciou o técnico axadrezado, garantindo que a irregularidade dos algarvios no seu reduto não teve influência na sua estratégia: "O Portimonense não tem sido tão consistente em casa como fora. Faz parte do futebol, mas qualidade está lá, pelo que não estamos a pensar nisso. Estamos é determinados a mostrar uma boa reacção para conseguirmos arrecadar os primeiros três pontos fora de casa".Determinação que Petit alimenta com "mais concentração e intensidade". "No último jogo não entrámos com a determinação habitual, mas preparamos esta jornada com a ideia de mostrar a consistência pretendida. Queremos reagir e, para alimentarmos a ambição de ganhar, temos de mandar no jogo", concluiu o treinador.