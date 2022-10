Petit: «Dar uma boa resposta em Guimarães»

Petit não contornou o impacto anímico da eliminação prematura na Taça de Portugal e assumiu a elevada dificuldade que os jogos em Guimarães costumam representar para o Boavista, também por força da rivalidade entre os dois emblemas, mas deu corpo a uma ideia de reacção audaz no sentido de reforçar a posição axadrezada no topo da classificação."Queríamos passar na Taça de Portugal, mas falhámos muitos golos, pelo que o resultado teve impacto e o dia a seguir foi difícil, mas temos de nos levantar porque não há mais nada a fazer", confidenciou o técnico do Boavista, garantindo que "a equipa preparou este desafio frente ao Vitória da melhor maneira possível": "Em Guimarães há um ambiente que vibra muito, mas vamos jogar com a ambição de querer reagir porque estamos numa posição que queremos manter".Espírito de competitividade frente a um adversário que Petit diz estar jogar "num sistema muito parecido ao do Boavista". "O Vitória mudou a sua estrutura com as novas funções do Bamba. Tem algumas variantes, porque há elementos com qualidade no miolo e verticalidade no ataque, mas é muito semelhante ao nosso 5x4x1. Não vou revelar como, mas vamos tentar surpreender".Postura dinâmica que Petit reconhece estar dependente dos pormenores, embora não esconda a confiança em quebrar a sequência de três jogos sem triunfos após a vitória sobre o Sporting."Sabemos o que é este jogo. É sempre especial defrontar o Vitória, até pela habitual moldura humana. Joguei lá muitas vezes e sei muito bem como é a rivalidade saudável entre os dois clubes, mas também já lá fui como treinador e não perdi. Todos os jogos são diferentes, mas esperamos dar uma boa resposta e continuar no bom caminho", concluiu Petit.