Petit depois do empate com o Vizela: «Saí frustrado»

O Boavista desperdiçou em tempo de descontos um penálti que lhe podia ter dado a vitória na partida desta tarde com o Vizela e Petit, o treinador dos axadrezados, não deixa de admitir uma certa frustração por sair do jogo com apenas um ponto

Frustrado

"Saí frustrado porque trabalhámos para lutar pelos três pontos. Não entrámos muito bem na partida e o Vizela criou-nos dificuldades. Fomos impacientes, perdemos muitas bolas e fomos pouco agressivos."

Reação

"Tirámos o Ilori para jogar num 4x3x3 e a equipa começou a reagir e a enquadrar-se melhor com o jogo. Ao intervalo corrigimos algumas situações, mas acabámos por entrar na segunda parte com a expulsão do Luís Santos."

União

"A equipa uniu-se, reagiu e foi um conjunto à Boavista, forte, intenso e mandão. Com menos uma unidade conseguimos chegar à igualdade e estamos tristes porque tivemos um penálti a acabar, podíamos ter ficado com mais dois pontos e só conseguimos um. Acontece a todos."



Perigo

"Não se notou a inferioridade numérica, porque fomos uma equipa corajosa, os jogadores ajudaram-se uns aos outros e criámos situações de perigo. Fomos sempre atrás do resultado. Foi pena não termos conseguido fazer o terceiro golo mesmo a acabar".



As declarações de Petit na conferência de imprensa no final do jogo:



"Não entrámos bem na partida, entramos com as linhas muito distantes umas das outras, pouco agressivos. Depois, tiramos o Tiago por opção e mudámos para 4-3-3. A equipa passou a estar melhor e a criar situações. Entramos na segunda parte logo com a expulsão do Luís, mas a equipa uniu-se. Foi uma equipa à Boavista, queremos ser um Boavista forte e mandão. Estou triste porque quando tens um penálti a acabar, podias ter mais dois pontos."



"Desde que cheguei é isto que quero, a ambição e mentalidade deste clube. Temos de focar-nos nessa ambição. Fomos corajosos, houve entreajuda, fomos atrás do resultado e foi pena não termos conseguido os três pontos. Penso que mereciam esta felicidade."



"[Musa queria marcar o 1º penálti] Temos os batedores definidos. Normalmente é o Sauer, não estando, é o Hamache, mas é normal um avançado querer marcar e pode ficar frustrado, mas ainda assim foi reconfortar o colega. São solidários e há um bom espírito de grupo. Toda a gente erra", terminou.