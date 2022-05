Petit e a saída de Musa para o Benfica: «Não me disseram nada. Estou a contar com ele, com aquele animal»

Petit revelou ao Canal 11 que ainda não o informaram da saída de Musa para o Benfica e que conta com ele para a próxima pré-época, mesmo que o diga com um sorriso na cara. O treinador português aproveitou para revelar o jogador em causa após um ano de trabalho com o avançado.“A mim não me disseram nada... Estou a contar com ele, com aquele animal… (risos). Como treinador, temos essa felicidade de ter seis ou sete jogadores do nosso plantel a terem clubes interessados, entre eles o Musa. Fico feliz porque o Musa, quando chegámos ao Boavista, percebemos que se desgastava muito, era um jogador que fugia muito da posição dele. Pressionava em todo o lado, ia ao guarda-redes, aos laterais, mas um avançado vive de golos e de discernimento e precisa de ter oxigénio para poder chegar ao momento de finalização com esse discernimento. Sentimos que ele estava desgastado quando a bola lhe chegava e fizemos um trabalho com ele, fazê-lo ver que a pressão noutras zonas teria de ser feito por outros", começou por frisar, detalhando ainda mais o que vê no futuro reforço de Roger Schmidt, na Luz."O Musa é um jogador muito forte, muito bom a jogar de costas para baliza, a segurar a bola, a ficar com a bola e a atacar a profundidade. Foi um jogador muito importante e ainda tem uma margem de progressão muito grande. Tem uma mentalidade muito forte, é um miúdo que gosta de trabalhar muito, vai muitas vezes ao ginásio e às vezes até temos de lhe meter um travão", vincou o técnico dos axadrezados.