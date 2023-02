Petit e a derrota do Boavista na Amoreira: «Há que dar mérito ao Estoril»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petit analisou a derrota (2-1) do Boavista na visita ao Estoril, em jogo em atraso da 14.ª jornada da Liga Bwin."Começámos a bater muito a bola na frente, não tivemos posse de bola nem qualidade para poder chamar o Estoril e ter oportunidade de jogar entrelinhas, pois sabemos que o Estoril é uma equipa que gosta de pressionar", começou por dizer o técnico dos axadrezados, após o encontro."Sabíamos que o Estoril ia reentrar forte e nós pusemos duas linhas de quatro, mas sempre agressivos no portador da bola. O bloco podia estar um pouco mais baixo, mas tinha de ser agressivo, para ganhar mais bolas para depois podermos ter espaço nos últimos 70 metros.""Há que dar mérito ao Estoril, pois não jogámos sozinhos. Tivemos também de mexer no sistema, devido a alguns jogadores: o Bruno está castigado e o Seba Pérez está magoado e ambos são jogadores importantes para nós. Os jogadores que jogaram hoje trabalharam, correram, mas [aqueles] são jogadores que fazem alguma diferença na nossa equipa."