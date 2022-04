Petit e a goleada consentida na Madeira: «Tentámos reagir na 2ª parte, mas não nos encontrámos»

Petit, treinador do Boavista, lamentou a goleada consentida (4-0) em casa do Marítimo e apontou as explicações para o sucedido."Em cinco minutos, foram duas bolas paradas. Antes de virmos para o jogo, tinha explicado estas situações que o Marítimo tem. Até lá, o Marítimo não tinha entrado na nossa área. Nos [primeiros] 40 minutos, tivemos mais posse de bola, uma ou outra ocasião que podíamos ter feito [golo], a dominar completamente o jogo e o Marítimo, como esses dois lances a acabar a primeira parte, passou a sentir-se mais confortável. Tentámos reagir na segunda parte, mas não nos encontrámos, estivemos muito desequilibrados, com os jogadores a perder um pouco a cabeça em algumas abordagens aos lances. Depois, sofremos o terceiro golo de penálti e o quarto numa bola que perdemos, onde o Kenji [Gorré] não reage e os jogadores têm de reagir, não gostamos disso", vincou no final do encontro."O Sauer também não jogou na semana passada e ganhámos com outros jogadores. Nunca andamos aqui a dizer que se um não jogar vamos ter dificuldades, vamos sempre arranjar soluções.""Não olhamos para os 33 pontos, olhamos sempre para aquilo que podemos fazer, mas tínhamos uma oportunidade de dar um salto importante e ter três vitórias seguidas, mas não conseguimos. Ainda faltam quatro jogos, são 12 pontos em disputa, vamos trabalhar jogo a jogo e lutar sempre pelos três pontos".