Petit e a receção ao Famalicão: «Temos estado bem na nossa fortaleza e queremos dar continuidade a isso»

Depois da derrota em Alvalade, com uma exibição que o próprio treinador do Boavista reconheceu ter ficado aquém do desejado, Petit que ver a equipa voltar ao seu melhor nível no regresso ao Bessa. Pela frente, os axadrezados vão ter o Famalicão, adversário contra o qual sofreram a derrota mais pesada da época, na 1.ª volta da Liga Bwin, facto que não preocupa o técnico."Sabemos que não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, mas houve mérito do Sporting, que voltou a demonstrar a sua qualidade e o bom momento que atravessa na última quinta-feira, contra uma equipa como o Arsenal, com o poderio que tem. Analisámos e tentámos corrigir o que fizemos menos bem, mas tentámos também tirar alguns aspetos positivos desse jogo e transportar isso para esta semana de trabalho, num contexto diferente, num jogo em nossa casa e com um adversário diferente. O Famalicão está num bom momento, tem bons valores individuais e um coletivo forte, mas nós queremos dar continuidade aos bons resultados em casa. Apesar de não termos conseguido fazer golos nos últimos dois jogos, frente a Arouca e Casa Pia, foram exibições bem conseguidas. O nosso pensamento passa por amanhã dar uma boa resposta, antes desta paragem para as seleções, e voltar às vitórias.""Foi um contexto diferente. Houve uma paragem para as seleções, estávamos num bom momento e tínhamos ganho ao Sporting, alguns jogadores voltaram só dois dias antes e se calhar o foco ainda não estava totalmente nesse jogo. Lembro-me que em cinco ou seis ocasiões, o Famalicão aproveita e faz quatro golos. Se calhar, no último jogo, concedemos bem mais oportunidades e só sofremos três. Naquele encontro, nas oportunidades que tiveram, em cruzamentos e situações em que facilitámos um pouco, o Famalicão foi muito eficaz. Mas já são tempos diferentes, nós mudamos de estrutura em relação a essa altura e o próprio Famalicão também cresceu. Temos estado bem na nossa fortaleza, queremos dar continuidade a isso e conquistar os três pontos.""O nosso foco passa por estarmos concentrados no jogo de amanhã. Sabemos que temos sete jogadores convocados para as seleções, mas ele têm que se mentalizar que ainda estão cá e há um jogo para realizar amanhã. Temos de trabalhar e fazer aquilo que temos feito esta época, isto é, sermos consistentes, praticar um bom futebol, criar situações de golo, conseguir finalizar, dar poucas chances ao adversário e sermos intensos. Ter sete jogadores nas seleções é um sinal de valorização do trabalho que temos feito, mas o nosso foco é pensar no jogo de amanhã, uma partida bastante importante para nós, chegar aos 33 pontos e aproveitar a pausa depois para recuperar.""O Kenji Gorré já começou a trabalhar connosco nos últimos dois dias e está disponível para o jogo. Temos todo o plantel disponível.""Já não faz parte do plantel. Não está cá e o assunto está entregue à administração, que está a tentar a rescisão. Esteve cá connosco, foi tratado da mesma maneira que todos os outros, é um jogador com qualidade, que jogou em vários clubes, mas já não faz parte do plantel."