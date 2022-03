Petit e a receção ao Sp. Braga: «O 1-0 já seria muito bom»

Petit fez ao início da tarde desta sexta-feira a antevisão do jogo frente ao Sp. Braga que se realiza este sábado, a partir das 15:30 horas, no Estádio do Bessa. O treinador do Boavista antevê "um grande espetáculo de futebol", mas recusa comparações com o confronto das duas equipas para a Allianz Cup em que os axadrezados golearam os arsenalistas por 5-1!"As vitórias trazem sempre confiança, mas nunca fugimos às nossas rotinas e dentro disso foi uma semana boa para evoluirmos no que são os nossos processos. Mais importante é percebermos que vamos ter pela frente um adversário com muita qualidade e diferente da última vez em que jogámos aqui no Bessa. Mas o Sp. Braga também vai apanhar um Boavista determinado e que quer evoluir no seu jogo. Queremos muito a segunda vitória consecutiva e é para isso que vamos trabalhar."Claro que analisámos esse jogo com eles, mas há diferenças. O Sp. Braga tem apostado em muitos jovens e está algo diferente, nomeadamente em termos defensivos, transformando o seu sistema em 4x4x2 e quando está mais baixo até numa linha de cinco, fazendo recuar um dos extremos. Vimos isso e vamos procurar fazer o nosso jogo perante uma equipa que gosta de ter posse de bola e explorar as costas dos adversários. Compete-nos fazer o que temos vindo a fazer com o processo ofensivo bem delineado e esperamos fazer um bom jogo e um grande espetáculo de futebol, pois também estamos há doze jogos consecutivos a marcar e vamos procurar não sofrer."São jogos diferentes e para competições diferentes. O momento também é outro. Sei que há muita gente que está com isso na cabeça, mas o nosso foco é trabalhar para os três pontos e 1-0 já seria muito bom. Claro que tirámos algumas ideias sobre esse jogo e o Carvalhal também o fez certamente, mas será um jogo completamente diferente."