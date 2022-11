Petit e o arranque da Allianz Cup: «Há que mudar o chip e começar a ganhar»

A atravessar a pior sequência de resultados da temporada, Petit, técnico do Boavista, fez esta manhã a antevisão ao duelo com o B SAD, marcado para sexta-feira, a contar para a primeira jornada do grupo F da Taça da Liga. Com a ambição de repetir a presença na final four alcançada na época passada, Petit espera que a mudança de competição sirva para a equipa se reencontrar com os bons resultados."Analisamos o que fizemos de bom e menos bom nestes 13 jogos do campeonato. Estamos numa competição diferente, que é a Taça da Liga, onde na época passada estivemos na Final Four, mas encaramos com a mesma ambição e queremos voltar a essa fase. Sabemos o momento em que estamos e às vezes mudar de competição pode ajudar a dar a volta. Temos três jogos, um fora e dois em casa, e vamos pensar jogo a jogo. Amanhã é contra o B SAD e esperamos dar uma boa resposta.""Todas as competições são importantes. Tirando as equipas das provas europeias, falamos muitas vezes que temos pouca competição para os restantes clubes. A Taça da Liga é uma boa competição, cada vez mais valorizada. Tivemos o prazer de estar na Final Four no ano passado e é com essa vontade e ambição que vamos participar nesta edição. Amanhã será um jogo difícil, mas vamos encará-lo como todos os outros. É uma oportunidade para dar um passo em frente em relação aos últimos resultados.""Temos de estar mais concentrados. Às vezes são pequenos detalhes que deitam muto a perder. Uma bola parada, uma distração, o não encurtar num cruzamento, uma bola na profundidade, temos analisado tudo isso. Temos tido oportunidades, mas não as temos concretizado. É preciso ser mais agressivo na hora da finalização. São momentos que as equipas atravessam, reconhecemos que não estamos numa boa fase, mas esta é uma competição diferente, há que mudar o ‘chip’ e começar a ganhar."Ouvi alguns burburinhos de que estava castigado internamente, mas não. O Seba Pérez fez o jogo em Vila do Conde, acabou com muita fadiga e depois fez uma ressonância que acusou uma lesão muscular. Não estava preparado [para jogar com o FC Porto], só começou ontem a trabalhar e ainda está a ser integrado. Depois temos as ausências dos jogadores nas seleções e o castigo do Reggie Cannon, mas os onze que entrarem vão dar uma boa resposta dentro do que temos trabalhado.""Nós entrámos muito bem no campeonato, fizemos 17 pontos e estamos agora numa fase em que não temos pontuado. Sabemos que o campeonato é difícil e da exigência dos adeptos, que com aquele arranque apontaram a outros voos, mas nós sabemos a nossa realidade e o que estamos a trabalhar. Ninguém está mais frustrado que eu por não termos ganho estes últimos jogos. Poderíamos estar noutra posição na tabela. Pode ser que com esta pausa na Liga as coisas voltem a correr bem."