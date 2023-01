Petit e o atraso de Bruno Onyemaechi: «Não merecia isto, mas só tem de levantar a cabeça»

Petit considerou "muito injusto" o resultado do jogo contra o Sp. Braga (), aproveitando o tempo de antena na conferência de imprensa para dar uma palavra de conforto a Bruno Onyemaechi, defesa nigeriano que ficou ligado ao lance que acaba por resultar no golo de Vitinha, o único do encontro disputado este sábado."Quero, em primeiro lugar, dar um abraço forte ao Bruno e dizer-lhe que tenho orgulho nele, que tem crescido connosco. Não merecia isto, mas acontece a todos e só tem de levantar a cabeça", começou por dizer o técnico dos axadrezados."Resultado muito, muito injusto. O Sp. Braga está a fazer um bom campeonato, uma equipa muito intensa, mas fizemos uma boa primeira parte e as melhores situações são nossas. Foi um jogo dividido. Na segunda parte levámos com o golo, mas soubemos reagir, fomos mudando para melhorar, fizemos alguns cruzamentos, mas não fomos felizes. Fica um resultado muito injusto.""Vínhamos com o intuito de fazer os 23 pontos. Iniciámos o bom campeonato. Desde que o Boavista subiu a I Liga, o melhor que conseguiu ao fim da primeira volta foi 21 pontos. Ainda temos um jogo em atraso e vamos atrás dos pontos. Podíamos ter mais mais pontos, mas vamos tentar melhorar", terminou.