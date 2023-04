Petit e o dérbi com o FC Porto: «Queremos discutir o jogo até ao último minuto»

Na sequência da vitória frente ao Rio Ave, numa das melhores exibições do Boavista esta temporada, Petit pretender ver esse élan positivo ser transportado para o dérbi da Invicta, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na 30.ª jornada da Liga Bwin. Deixando em aberto as recuperações de Kenji Gorré e Bruno Onyemaechi, o técnico dos axadrezados sublinhou a vontade de voltar a colocar em evidência a qualidade e a evolução dos seus jogadores."Esperamos um bom dérbi, com duas equipas de qualidade a atravessar um momento positivo. O FC Porto vem de nove jogos sem perder, com cinco vitórias consecutivas, enquanto nós tivemos duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, com uma excelente exibição frente ao Rio Ave. Vamos defrontar um adversário muito difícil, na sua casa, com um ambiente fantástico. Esperamos que seja um grande jogo de futebol e vamos estar preparados para dar boa resposta. O FC Porto é muito difícil de anular, perigoso no jogo interior e no ataque à profundidade, pelo que vamos tentar repetir o fizemos na última partida para sairmos do Dragão com um bom resultado.""Não olhamos muito para essas estatísticas, porque os jogadores são diferentes e os treinadores são diferentes, portanto o que esperamos é dar continuidade ao nosso crescimento, à valorização dos nossos jogadores e fazer um bom jogo dentro daquilo que tem sido o nosso campeonato.""Os jogadores estão motivados para todas as partidas, mas sim. É um jogo difícil, contra um candidato ao título, fora de casa, em que todos os jogadores querem estar disponíveis. Vamos apresentar-nos da mesma forma que temos feito ao longo do campeonato, a praticar um bom futebol, a mostrar a evolução dos jogadores e a querer discutir o jogo até ao último minuto. Esperamos um jogo difícil, mas vamos determinados, ambiciosos e com personalidade amanhã no Estádio do Dragão.""Focamo-nos sobretudo no que podemos controlar, que é o nosso jogo e o do adversário, uma equipa bastante objetiva e com enorme qualidade. Temos de ver aquilo em que o FC Porto é forte e como o podemos anular, bem como perceber como podemos explorar o que o FC Porto nos pode permitir. Não olhamos para os outros jogos, apenas para o nosso e para os três pontos que estão em disputa.""São apenas dez vitórias. Mais importante é o crescimento dos jogadores. Temos muitos jogadores da formação, outros que vieram de campeonatos inferiores e é nisso que nos queremos focar, na sua evolução para o coletivo ser mais forte. Sabemos as dificuldades que temos nesta casa e a importância de valorizar estes ativos. Amanhã esperamos fazer um jogo com qualidade e personalidade, sabendo que somos a quinta equipa com melhor ataque. Queremos dar boa resposta e um bom espetáculo no jogo.""Treinaram hoje pela primeira vez e amanhã ainda teremos mais uma sessão de ativação. Depois disso decidiremos quem irá jogar."