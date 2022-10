Petit e o duelo frente ao Machico: «Não queremos ser surpreendidos»

Petit, treinador do Boavista, fez este sábado a antevisão ao duelo com o Machico, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça, marcado para este domingo, pelas 15 horas. Confiante na passagem à fase seguinte, o técnico sublinhou a ambição de chegar o mais longe possível na competição, alertando para a necessidade de a equipa ser séria e humilde para evitar ser surpreendida."É uma competição diferente. Trabalhámos no sentido daquilo que esperamos enfrentar do Machico, uma equipa bem trabalhada pelo João Manuel Pinto, que foi meu companheiro de equipa, e que tem bons processos. Joga num sistema de 4-3-3, mas defende em 4-4-2, com um médio a saltar na pressão, e tem jogadores interessantes, como o experiente Vinícius, o Emanuel e o avançado Siriki. Foi uma semana de trabalho igual às outras. Sabemos que há sempre surpresas na Taça, mas nós não queremos ser surpreendidos. Queremos fazer o nosso trabalho e passar à próxima eliminatória. É esse o foco e temos de ser humildes e saber o que vamos apanhar, porque estas equipas também têm qualidade, com jogadores que por vezes não têm oportunidade de chegar mais acima, e amanhã vão querer demonstrar que têm essa capacidade. Temos de ser sérios no nosso trabalho e ser iguais a nós próprios.""Somos uma equipa de 1ª Liga, mas sabemos das surpresas que há nesta competição. Temos de ser humildes. O adversário tem jogadores jovens e experientes, que nos podem dificultar a tarefa, mas nós vamos com a mesma ideia de jogo e os jogadores que têm jogado vão estar presentes. Podemos fazer uma ou outra mudança, mas será a equipa que joga normalmente no campeonato. Atualmente, o jogador tem de estar desperto. Ainda esta semana jogamos com o Tirsense, também para perceber melhor o futebol dos escalões inferiores. Não queremos ser surpreendidos. Desde que voltámos à 1ª Liga, só chegamos aos quartos de final. Na época passada, caímos ao primeiro jogo. Não queremos isso. Somos ambiciosos, mas pensamos eliminatória a eliminatória, tentando chegar o mais longe possível. O adversário vai-nos causar dificuldades, mas se formos iguais a nós próprios, vamos conseguir passar.""Apenas o Reggie Cannon, que deverá começar a trabalhar integrado na próxima semana, está de fora. De resto, temos o plantel todo disponível.""Já reconhecemos que o jogo com o Famalicão não foi bom. Contra o Marítimo, penso que fizemos um bom jogo. Os jogadores lutaram, deram uma reação diferente, tivemos várias oportunidades e podíamos ter resolvido logo na 1ª parte. Não conseguimos, mas penso que merecíamos ter ganho."