Petit e o jogo com o FC Porto: «Sabemos que vamos ter de saber sofrer um pouco»

Petit fez esta sexta-feira a antevisão ao dérbi de amanhã entre Boavista e FC Porto, no Bessa, a contar para a 13.ª jornada da Liga Bwin."Todos os jogos são bons de se disputar. Vamos defrontar um adversário extremamente difícil que está num bom momento de forma. Jogamos em casa, não passamos um momento bom, mas são jogos especiais, porque é um dérbi da cidade, da Invicta, e todos os treinadores e jogadores gostam de estar envolvidos nestes jogos. Vai ser um jogo muito bom, com muitos adeptos dos dois lados, e um bom espetáculo.""Todos os jogos são importantes. Claro que queremos reagir. Já o queríamos ter feito no jogo anterior, mas não conseguimos. É um jogo contra um candidato ao título, com jogadores de alta qualidade e rotinas de jogo muito bem definidas pelo treinador. Sabemos que vamos ter de saber sofrer um pouco, sabendo aquilo que podemos explorar e os aspetos em que o FC Porto é muito forte. Eles têm jogado num 4-4-2 clássico e num 4-4-2 losango, com o Pepê e o Eustáquio a alternarem posições. O Pepê também pode recuar para lateral e jogar o Galeno no 4-4-2 clássico. Estaremos preparados, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas queremos dar uma boa resposta frente aos nossos adeptos. Estamos num mau momento de resultados, mas não de exibições. Temos estado muitas vezes próximos do golo, mas não temos concretizado. Temos sofrido nos pormenores e detalhes, e temos trabalhado durante a semana para reduzir os erros.""Nós começamos bem. Quando estávamos a ganhar não eramos os melhores e agora também não somos os piores. São ciclos que as equipas atravessam, sabemos o que estamos a fazer, mas aqui a exigência é sempre máxima. Neste momento, não estamos a conseguir festejar tanto, mas trabalhamos sempre igual durante as semanas, vendo aquilo que podemos explorar e os problemas que nos podem causar. Sei o quão especial são estes jogos, pela rivalidade saudável que há. Queremos dar uma boa resposta, mas só vale três pontos. Ainda assim, seria importante terminar o campeonato antes desta pausa com um resultado positivo.""Nós analisamos todos os jogos desde a última paragem do campeonato para as seleções, que foi a vitória com o Sporting, o Reggie Cannon foi para a seleção e depois esteve lesionado. É um jogador importante dentro da nossa estratégia e ideia de jogo. Às vezes, a ida para as seleções tira-nos algum foco, mas em muitos jogos estivemos mais próximos de ganhar, pela quantidade de oportunidades que tivemos. Temos de acreditar naquilo que fazemos, no nosso trabalho, no nosso compromisso diário. Com a saída do Reggie tivemos de ajustar com entrada do Robson, do Sasso, do Rodrigo Abascal, tivemos algumas alternâncias, mesmo com o Mangas e Bruno, tentamos estabilizar a equipa e ter um onze base que dê as melhores garantias de jogo para jogo. Houve alguma inconstância em termos defensivos, mas não foi por aí. O momento defensivo passa muitas vezes pelo ataque, sermos mais agressivos e intensos. Mudámos muitos jogadores em relação à época passada, só temos 13 jogos oficiais em cinco meses, enquanto o adversário já trabalha junto há mais tempo e tem mais entrosamento. Somos nós que estivemos no momento bom e neste ciclo negativo de resultados. Temos de saber reagir, sabendo da exigência deste clube e adeptos. Este Boavista quer crescer, evoluir e manter bases para o futuro e trabalhamos nesse sentido. Os resultados ditam muito coisa e neste momento não os estamos a conseguir.""Não vou falar da arbitragem. Foi um momento menos bom da minha parte, fui impulsivo. Não estive bem, mas espero que estejam todos à altura de um dérbi da invicta e que o árbitro passe despercebido.""Apenas Martim e o Peñaranda.""Não vai haver uma paragem, vamos continuar em competição com a Taça da Liga. Somos dos poucos países que não vão parar. Esta competição é apetecível para todos. Estivemos na final four a época passada, vai ser uma boa oportunidade para continuar a competir, evoluir e colocar outros jogadores.""Não foi uma notícia boa para o Reggie. Já passei por isso. Sei o que é estar num Campeonato do Mundo e também o que é falhá-lo. As expectativas dele eram boas, porque estava a ser chamado com frequência e a jogar. Os primeiros dias custaram muito para ele, mas como grupo estamos cá para ajudá-lo. Tem de lhe dar força para o futuro, focar-se no jogo de amanhã, mas sei que é difícil para ele. Está muito abatido, mas temos de levantá-lo, para se focar no clube que representa, e espero que venha a ter outras oportunidades para estar no Mundial. Tem muita qualidade, trabalha muito bem e estava focado para ir ao Mundial.""Infelizmente, não temos nenhum jogador no Mundial, mas vamos ter todos para trabalhar nesta paragem. Preferia ter tido vários jogadores porque seria um reconhecimento do trabalho e dava visibilidade ao Boavista. Não acho que o comportamento dos jogadores mude, ninguém entra em campo a pensar que se pode lesionar."