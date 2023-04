Petit e o jogo com o Rio Ave: «Ficámos aziados com o resultado da 1.ª volta e agora queremos um desfecho diferente»

Depois de ter visto o objetivo da segunda vitória consecutiva no campeonato fugir já na reta final do duelo com o Vizela, Petit reconheceu que esse empate foi complicado de aceitar, mas elogiou a boa exibição do Boavista, que pretende ver repetida frente ao Rio Ave, este sábado. O técnico lembrou ainda a derrota da 1.ª volta com os vila-condenses, esperando que a história seja agora diferente, perante o seu público."Foi um resultado difícil de gerir, por aquilo que fizemos ao longo do encontro, com uma exibição bem conseguida, a valorizar o jogo, com personalidade e muita qualidade. Foi pena a desatenção num lance de lançamento de linha lateral, em que acabámos por sofrer. São pormenores que fazem a diferença, que nos custaram dois pontos, mas já faz parte do passado e temos de valorizar aquilo que fizemos bem. Trabalhámos sobre isso esta semana e amanhã queremos dar uma resposta que nos permita conquistar os três pontos, contando também com a ajuda dos nossos adeptos. Estamos num bom momento e queremos dar continuidade à valorização dos jogadores e do espetáculo. Esperamos um jogo difícil, mas queremos os três pontos.""Jogamos em casa e temos feito bons jogos diante dos nossos adeptos. O Rio Ave está um ponto à nossa frente, mas nós queremos os três pontos, chegar aos 37 pontos, e é essa a ambição e mentalidade que incutimos nos nossos jogadores. Sabemos a qualidade do adversário, que conta com vários jogadores experientes, mas olhamos sobretudo para aquilo que nós podemos fazer no jogo.""Ainda não conseguimos o objetivo. Trabalhamos todas as semanas para trabalhar individualmente cada jogador e para tornar o coletivo mais forte. Ainda faltam seis jogos e há muitos pontos em disputa. Todas as semanas queremos alcançar os três pontos, pelo que é esse o nosso objetivo, focarmo-nos em cada jogo e depois no final faremos as contas.""Eu vi essa estatística, não vencemos nos últimos seis jogos. Lembro-me bem do jogo em Vila do Conde, na 1.ª volta, onde perdemos por 1-0 e o Rio Ave tem apenas uma ou outra ocasião, mas nós tivemos muitas oportunidades na cara do golo e não aproveitámos. Amanhã, esperamos que a história seja ao contrário. Vamos ter as nossas oportunidades, como temos tido em todos os jogos, e temos feitos golos em quase todos os jogos da época. Ficámos aziados pelo resultado que foi e tendo em conta o que produzimos, mas agora em nossa casa há que dar a devida resposta, conquistando a vitória.""Começou a trabalhar hoje connosco de forma integrada e poderá estar nas opções para amanhã."