Petit e o jogo com o Sp. Braga: «No passado recente tivemos bons resultados contra eles»

Apesar do bom momento que o Sp. Braga atravessa, Petit está confiante para a visita do Boavista à Pedreira. O técnico diz que a equipa está focada no que pode fazer e lembra até o passado recente em jogos com os arsenalistas. Ainda assim, não esconde que espera dificuldades."Foi uma boa semana, é mais fácil quando se vem de vitórias. Na semana anterior tivemos uma semana boa, treinámos bem, com uma equipa alegre e conseguimos o objetivo de regressar às vitórias. Foi bem conseguida, por 1-0, podíamos ter feito mais um ou outro golo. Esta semana demos continuidade sabendo que vams defrontar um adversário que vem de uma vitória que empolga. Sabemos que teve dois dias só para preparar, mas o Sp. Braga tem um plantel que dá para mudar em caso de desgaste. Mas estamos focados no que podemos fazer amanhã. Nos ultimos 9 jogos, o Sp. Braga tem uma derrota com o Sporting. Em casa faz muitos golos. Preparámo-nos para sofrer e para ter personalidade quando tivermos bola, dentro da ideia do processo no 4-3-3 no 4-4-2 ou com 3 centrais. Vamos apresentar uma equipa forte."Olhamos para tudo o que o Sp. Braga tem feito. É o 2.º classificado, tem jogadores que têm feito um bom campeonato, numa ideia de jogo com 2 avançados ou com Horta mais nas costas. Conseguiu vitórias folgadas, tambem analisámos o que foi com Chaves e Casa pia. Temos pessoas a trabalhar para identificar processos. Mas tambem focámos no que temos de fazer. Temos feito um bom campeonato, regressamos às vitórias, queremos mais 3 pontos. Vai ser difícil. É uma equipa forte, mas estamos confiantes no nosso trabalho e esperamos dar continuidade e reforçar o que temos feito.""Com os jogadores que temos, utilizámos 2 avançados no último jogo, mas podemos alterar para linha de cinco com o Mangas a baixar e o Bruno por denro. O Yusupha pode descair mais sobre o lado esquerdo e fazer um 5-4-1. Também podemos jogar num 4-3-3, porque o Yusupha tem características para terceiro médio ou n.º 10. Trabalhámos vários sistemas. Temos trabalhado isso, vamos defrontar um adversário difícil. Amanhã vão ver como vamos jogar. Trabalhámos dentro do que achamos que é a melhor equipa para defrontar o Sp. Braga: Esperamos um Sp. Braga moralizado pela última vitória no dérbi, conforme foi o jogo, mas focamos no que temos de fazer. Respeitando o Sp. Braga, sabendo que luta pelos lugares de cima. Vamos encontrar dificuldades. O Sp. Braga tem boas individualidades. Olhamos para o que podemos fazer. Mostramos a nossa ideia. Se formos ao passado recente, nomeadamente a última época, quando defrontámos o Braga tivemos bons resultados. Sabemos que estão empolgados pelos bons resulados, mas temos de olhar para o que queremos. Vamos ter um Boavista dentro da ambição de lutar pelos três pontos.""Se for bom para o clube perdermos um ou outro jogador... Mas neste momento estamos satisfeitos com o plantel que temos. Temos um plantel extenso, com juventude. Esperamos não perder ninguém.""Fiquei tranquilo. Primeiros minutos não foram fáceis, equipa esteve um longo período sem competir, vínhamos de 20 dias do +iltimo jogo. Não é fácil, jogadores gostam de jogar, treinar é uma coisa, jogar é outra. Forma de ganhar intensidade é jogar, ter jogos. Não entrámos bem, mas a equipa ajustou, ganhou confiança. Fizemos um bom jogo. Claro que 1-0 para quem so vê o resumo parece curto, mas quem vê as situações flagrantes que tivemos percebe. O Gil também teve uma oportunidade a acabar, mas o resultado podia ter sido outro. Importante foi voltar às vitórias, três pontos, agora é dar continuidade."