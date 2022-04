Petit e o possível ataque móvel do Sporting: «Vimos o jogo com o Tondela»

Depois da pesada derrota na Madeira, o Boavista quer reagir em casa e fazer um jogo que lhe permita carimbar já a permanência. No entanto, Petit sabe que do outro lado estará um Sporting a querer reagir. Seja como for, o técnico axadrezado está preparado para isso e para todas as nuances que possam surgir, como, por exemplo, um Sporting com um ataque móvel."Foi uma semana longa. Começou segunda-feira, depois de um resultado negativo. Mas deu para trabalharmos o que não correu tão bem e preparar o jogo com um adversário difícil. Temos a mesma ambição, queremos trabalhar para conseguir um bom resultado e foi para isso que trabalhámos esta semana. Os jogadores sabem o que fazer contra uma equipa com boas ideias de jogo e da nossa parte ajustámos uma ou outra situação pelos castigos e pelas lesões. Esperamos um jogo difícil, mas um bom jogo da nossa parte.""O Sporting quer reagir a dois resultados negativos. Nós também queremos reagir. Por isso, esperamos um jogo difícil, entre duas equipas com ideias semelhantes. Poderá encaixar muito em duelos e em jogo de pares e tentamos desbloquear a ideia do Sporting. Mas acredito num Sporting forte.""Analisámos muito. O Sporting tem essas ausências, nós também. Mas analisámos o jogo do Sporting com o Tondela, onde jogou com três móveis. Temos mais o treino de amanhã para preparar isso. Estamos preparados para esses jogadores móveis que podem aparecer. Tentámos ver o que o Sporting pode apresentar, mas o foco é o que podemos fazer e devemos fazer. Amanhã, conseguimos a manutenção se fizermos um bom jogo.""São jogos grandes que toda a gente gosta de jogar, de participar, tanto adeptos como jogadores. Esperamos que os adeptos nos venham apoiar. Vai ser um jogo difícil, com uma equipa com qualidade. mas sempre com a mesma ambição e amanhã não foge à regra.""Vai fazer uma volta completa. Entrou o Bracali. Sabemos que o guarda-redes é uma posição especifica que não varia muito. O Bracali tem agarrado esse lugar, tem cumprido com o pedido. É o capitão, tem dado conta do recado. O Alireza tem qualidade, temos 2 bons guarda-redes e estamos a optar pelo Bracali, que tem correspondido. É uma posição ingrata e por isso é que não fui para a baliza. Fico feliz por ter renovado porque é um jogador com algum peso.""É um jogador com qualidade, mas temos o Yusupha e o Jeriel. É a oportunidade de outros aparecerem. Temos o Namora, um miúdo que vai ser convocado, o Martim, é uma oportunidade para eles aparecerem. Mas mais o Jeriel, que queremos ver como joga a titular.""Poderá e não poderá, mas temos mais um treino. Começou a trabalhar esta semana connosco e vamos ver como está amanhã."