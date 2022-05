Petit e o último jogo da época: «Objetivo é subir na tabela»

Petit fez esta sexta-feira a antevisão ao embate da última jornada da Liga Bwin frente ao Tondela, marcado para este sábado, pelas 15h30, prometendo atacar o jogo com o melhor onze e salientando o objetivo de subir lugares na tabela classificativa."É uma equipa que conheço, onde já trabalhei há algum tempo atrás. Agora está com um treinador diferente, com outro plantel e uma ideia de jogo semelhante à nossa. Sabemos que é um jogo extremamente importante para eles, mas vamos nós representar a nossa instituição. Queremos muito subir na tabela classificativa e acabar bem o campeonato. Por isso, esperamos um jogo extremamente difícil, num ambiente bom e vamos para lá conquistar os três pontos.""Temos de ter respeito. Já estive do outro lado e sei que há três equipas a lutar pela permanência. Temos de respeitar a sua situação e encarar o jogo da mesma forma que encaramos como todos os outros desde a minha chegada. Vamos usar o onze mais forte. Também temos objetivos. Queremos sair do 11º lugar em que estamos e subir na tabela, porque a última imagem é muitas vezes aquela que fica. Temos o plantel praticamente todo disponível para lutar pelos três pontos. O Tondela lutará pelo seu objetivo, mas nós só dependemos do nosso trabalho.""Não sou bombeiro. Trabalho e vou crescendo de ano para ano. Já trabalhei em vários clubes, com diferentes culturas e mentalidades. Conheço a realidade do Boavista e sei o que prepara para o futuro. Estou muito mais maduro e experiente. O que mais me satisfaz é o que os jogadores dizem de mim como treinador. A opinião pública se calhar não me dá esse valor, mas eu continuo a fazer o meu trabalho e a lutar pelos objetivos, que não são sempre de salvar os clubes. Amanhã queremos muito ganhar, fazer os 40 pontos e chegar aos oito primeiros. É essa a ambição.""É a última semana, mas temos de incutir sempre o respeito pelo adversário. Vamos jogar com o Tondela, mas o Moreirense e o Belenenses SAD dependem desses resultados. Temos o nosso próprio objetivo, sabendo que, mesmo não dependendo só de nós, podemos dar o salto na tabela classificativa. É diferente olhar para o 12º ou 11º e olhar para o oitavo ou nono. Por isso é que amanhã vão jogar os onze que jogaram mais esta época e que considero melhores para defrontar o Tondela."Gostamos sempre de ter o plantel todo pronto para a competição. Neste momento temos boas dores de cabeça, com várias opções. Temos de olhar para a estratégia do Tondela e escolher os melhores, sem fugir à nossa ideia e forma de jogar.Estamos em comunicação todos os dias e vamos trabalhando, em conjunto com a adminstração, no sentido de melhorar o presente e o futuro do Boavista. Vamos ter tempo para discutir isso, mas amanhã temos mais um jogo importante.