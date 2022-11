Petit e os treinadores de "cabeça quente": «Os árbitros também podiam falar numa flash interview»

O treinador do Boavista elogiou o rival FC Porto, que venceu no Bessa por claros 4-1.



"Jogo extretamente difícil. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte, com jogo interior e ataque à profundidade. Na primeira parte, o FC Porto foi muito superior, a nossa estrastégia era sair por trás, recebendo por fora e ligando por dentro, mas não conseguimos. Nessa altra não conseguimos aproximações à baliza do FC Porto. Na segunda entrámois melhor, com mais aproximações. Com a entrada do Bruno e Kenji Gorré, tivemos o revés do Cannon e foi depois mais difícil, com o FC Porto a marcar. Não podiamos também sofrer o quarto golo. Apanhámos um FC Porto muito forte", assumiu Petit.



Impensável sofrer o quarto golo?



"É o momento que estamos a atravessar. Trata-se de concentração e detalhes, aconteceu com o Vizela. São as dores de crescimento, mas o momento não nos é favorável. Tínhamos alertado que o Galeno procura muito a profundidade. São detalhes mas os jogadores é que têm de decidir e saber comunicar. É custoso perder qualquer jogo. Temos de ser homenzinhos para nos levantar e corrigir o que não está bem".



Taça da Liga para ir buscar confiança?



"Nestes dois dias vou procurar ver o que tem acontecido nos últimos tempos e nos treinos. Vou preparar-me bem já para o próximo jogo [n.d.r. com o BSAD, na sexta-feira]. Vão a jogo os que acharmos que estao mais bem preparados"

Petit foi instado a comentar as críticas recentes de treinadores aos relatórios dos árbitros e sustentou que os árbitros também deveriam poder comentar uma partida de futebol após o seu término."Nós, treinadores, também temos de refletir e somos obrigados a olhar para os bons e para os maus momentos. Os árbitros também o deviam fazer. Às vezes vamos de cabeça quente para uma flash interview e dizemos o que não queríamos. Os árbitros também podiam falar numa 'flash'. Às vezes os erros acontecem e vamos para casa analisar e às vezes os árbitros podiam ir à 'flash' ou falar aos jornalistas para explicar o porquê das coisas", frisou em declarações na sala de conferência de imprensa.