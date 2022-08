Petit: «É uma vitória importante para o grupo e para os nossos adeptos»

Petit, treinador do Boavista, analisou o triunfo das panteras (0-1) na casa do Portimonense que considerou um "adversário extramamente difícil" a jogar no seu reduto."É importante entrar a ganhar, contra um adversário extremamente difícil em sua casa, que estava a fazer uma boa pré-época. Entrámos bem no jogo, conseguimos fazer um golo e tivemos mais umas oportunidades claríssimas. Acho que também foi um jogo dividido, com oportunidades para os dois lados. O Portimonense teve mais bola, mais remates de fora da área, mas nós soubemos sofrer porque sabíamos que era importante começar com os três pontos. É uma vitória importante para o grupo e para os nossos adeptos", reiterou o treinador dos axadrezados."Esta base que estava em campo já vem trabalhando comigo há oito meses, desde que cheguei. Já me conhecem, já conhecem as ideias da equipa, o processo. Enaltecer também os sete jovens que na época passada estavam a disputar o campeonato nacional de juniores e hoje estavam aqui pela primeira vez. Uns estrearam-se, outros estavam no banco. É isto que nós queremos, o Boavista a crescer com um misto de juventude e jogadores experientes. E foi uma vitória importante para o grupo, também para quem ficou de fora e não pôde jogar esta semana, mas foram importantes nestas cinco semanas de pré-época para hoje conseguirmos arrancar bem no campeonato."