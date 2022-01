Petit: «Equipa esteve bem nos comportamentos em cada um dos três sistemas»

O treinador do Boavista, Petit, foi obrigado a mudar durante o embate (1-1) com o Tondela mas atestou a boa resposta dos axadrezados que conseguiram a chegar à igualdade nos minutos finais."Criámos situações de golo suficientes para termos outro resultado ao intervalo e no final do jogo, mas foi uma entrada apática da nossa parte. Costumamos ser mais intensos e agressivos na primeira fase de construção adversária. Deixámos o Tondela jogar e acreditar, mas tivemos três, quatro chances no primeiro tempo, enquanto eles têm uma transição num canto a nosso favor e podiam ter marcado. Na segunda parte, tivemos de arriscar, porque o Tiago Ilori se lesionou. Mudámos o sistema para um '4x3x3'. Sentimos que estávamos a empurrar o Tondela para trás e colocámos mais um avançado, tentando chegar ao empate com dois extremos abertos. Só que perdemos a bola num lance, o Tondela saiu em transição e fez o primeiro golo. Depois, tivemos uma boa reação, tal como em Guimarães, continuámos a acreditar e chegámos ao empate. Este ponto não me satisfaz. Tudo bem que é uma maratona de pontos, mas nesta casa temos de trabalhar sempre como o foco em obter três pontos.Tentámos criar dinâmicas diferentes com variantes distintas. É claro que estávamos bem num '3x4x3', mas a lesão do Tiago Ilori obrigou-nos a alterar. O Reggie Cannon alinhou pela primeira vez a central numa linha de quatro defesas e adaptou-se bem, mas há que trabalhar sobre estes pequenos percalços. A equipa esteve bem nos comportamentos em cada um dos três sistemas utilizados. São jogadores inteligentes, que percebem aquilo que se pede, e criámos situações de golo em qualquer uma das estruturas utilizadas."É uma marca histórica para mim, numa casa em que cresci como atleta e pessoa e me formei como treinador. É claro que preferia os três pontos, mas digo que, se calhar, nunca imaginei que pudesse ser treinador. Fui obrigado a ser jogador-treinador e depois vamos gostando. Estou mais maduro e experiente e vou evoluindo nos clubes por onde passei. Espero continuar a ser feliz nesta casa e atingir outras marcas.""Penso que é muscular. Sentiu o músculo a prender, mas vamos analisar. É mais uma lesão à qual nos temos de adaptar. Não tivemos o Jackson Porozo e o Yusupha neste jogo, mas temos de arranjar soluções e lançámos mais um jovem, o Jeriel De Santis. Os jogadores têm de ter este pensamento: trabalhar e evoluir para quando forem chamados estarem à altura da exigência desta casa".