Petit: «Esperamos boa resposta e oferecer uma vitória aos nossos adeptos»

Petit fez esta manhã a antevisão do jogo com o Gil Vicente, que se joga na noite deste domingo, a partir das 20.30 horas, no Estádio do Bessa.Os axadrezados regressam assim aos jogos do campeonato, o que não acontece desde o dia 12 de novembro do ano passado quando receberam o FC Porto para a jornada 13, isto em virtude do adiamento do jogo no Estoril da 14.ª jornada, devido a uma falha de eletricidade e que levou esse confronto para o dia 9 de fevereiro."Não queríamos estar tantos dias sem jogar no campeonato, mas esperamos dar uma reposta boa e oferecer uma vitória aos nossos adeptos. Tem sido uma época atípica também derivado ao Mundial. Nós gostamos de jogar, de estar ativos, mas o mais importante é sentir muita confiança no grupo e trabalhámos bem para este reinício do campeonato, frente a um adversário que melhorou muito e recuperou as dinâmicas da época passada. Mas nestes vinte dias de paragem para nós aproveitamos para trabalhar outros processos", registou Petit, assinalando que o Gil Vicente está ligeiramente diferente, mas o foco da equipa técnica do Boavista foi essencialmente perceber onde a sua equipa pode ferir o adversário.O Boavista, de resto, não vence na Liga desde o dia 17 de setembro, na receção ao Sporting da 7.ª ronda, acumulando desde esse confronto quatro derrotas e dois empates. Durante este período, a equipa de Petit fez ainda um jogo da Taça de Portugal (derrota no Machico) e quatro jogos da Allianz Cup, onde foi eliminada pelo Ac. Viseu nos quartos-de-final, depois de duas vitórias e um empate na fase de grupos.O treinador regista que esse facto não entra nas conversas de balneário: "Como disse tem sido uma época atípica e o nosso foco tem sido sempre mais no campeonato. Iniciamos a época muito bem, passamos agora por este momento menos bom, mas agora é focar no presente e no futuro. Como disse, aproveitamos esta longa paragem do campeonato para trabalhar outros processos, recuperar jogadores e notamos essa alegria no trabalho. Pensamos reiniciar o campeonato com uma boa vitória para os nossos adeptos."