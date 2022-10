Petit: «Esperamos dar uma boa reação e regressar às vitórias»

Na antevisão ao duelo deste domingo, frente ao Vizela, o técnico do Boavista, Petit, manifestou a vontade de regressar às vitórias e de dar a volta por cima, com uma boa reação, aos mais recentes resultados da equipa."Esperamos um jogo difícil. Jogamos em casa, contra um adversário vem com algum público, muito intensa, que encara os jogos olhos nos olhos. Temos de fazer o nosso trabalho e, jogando em casa, saber puxar pelo público. Temos de reagir ao que aconteceu nos últimos jogos. Somos homenzinhos, trabalhamos bem esta semana, como temos trabalhado sempre. Depois cabe à equipa técnica trabalhar esses detalhes e pormenores, para os melhorar de jogo para jogo. Esperamos dar uma boa reação e regressar às vitórias, porque é esse o nosso pensamento e ambição em todos.""O campeonato é difícil. As equipas trabalham bem, os treinadores estudam bem os adversários para perceber o que podem explorar. Nós fazemos o mesmo, nunca fugindo ao que é o nosso padrão e ideia. Estamos num momento onde não temos tido as vitórias que queríamos, em competições diferentes, mas sabemos foram estes os jogadores que nos trouxeram até aos 16 pontos e temos de saber reagir. Trabalhamos sobre isso, em termos técnicos, táticos e psicológicos, falando sobre alguns pormenores que fazem a diferença e às vezes pagam-se caros. Temos um jogo difícil amanhã, mas queremos voltar a ser felizes, a ter a alegria de festejar uma vitória e se estivermos a bom nível vamos conseguir os três pontos.""Nunca sabemos se as paragens das seleções são boas ou más. Para nós foi má. Analisámos os jogos que ficaram para trás, aquilo que não fizemos tão bem que poderíamos ter feito para dar seguimento ao bom início de campeonato, mas todos os clubes passam por ciclos menos positivos. Calhou-nos a nós agora e esperamos amanhã reagir, temos essa personalidade. Estamos num clube exigente, com grande história e queremos ficar nessa história. Temos de trabalhar todos os dias para ficarmos mais fortes e conquistarmos vitórias, que nos levam ao sucesso. Temos de dar sempre o máximo, porque os jogos ganham-se nos detalhes. É com essa mentalidade que vamos entrar em campo amanhã, sabendo que a equipa do outro lado tem jogadores de qualidade, muita juventude e destemida.""Temos o plantel todo completo e o jogador que estará no lugar do Mangas dará boa resposta.""Analisamos a semana de trabalho deles e o seu crescimento. Temos três boas soluções para o centro do ataque. Os avançados vivem de golos, dessa confiança, e depois para cada jogo fazemos analisar para perceber qual dos avançados pode ser o mais adequado. Contamos com todos e todos vão ter oportunidades. À 11ª jornada, quase todo o plantel já jogou. Escolhemos sempre aqueles que achamos que ser a melhor solução para determinado, tendo sempre em conta o trabalho durante a semana."