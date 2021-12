Petit: «Esperamos um V. Guimarães forte, apesar das baixas»

Numa sequência de duas vitórias consecutivas, uma das quais que valeu o apuramento para a final four da Allianz Cup, o Boavista está a passar por uma das melhores fases da temporada e Petit, técnico dos axadrezados, pretende que o bom momento se mantenha na visita ao V. Guimarães. Nesse sentido, o treinador espera um adversário forte, apesar dos casos de Covid-19 que têm sido detetados na turma de Pepa

Regresso aos treinos após a pausa natalícia

"É sempre importante a pausa natalícia para os jogadores estarem com os seus familiares, para refrescar a cabeça, mas o foco esteve sempre presente naquilo que é o nosso trabalho. Nós queremos dar continuidade ao que está a ser feito e por isso os jogadores estão com boa disposição", começou por dizer, em conferência de imprensa realizada esta terça-feira.

Expectativas para um V. Guimarães afetado pelo Covid-19?

"Tivemos três treinos para preparar este jogo. Estamos focados, respeitando um adversário com qualidade, difícil, com boas dinâmicas, com algumas baixas devido à Covid-19, como sabemos devido ao que tem surgido na imprensa, mas o V. Guimarães tem um plantel recheado de bons jogadores e esperamos um V. Guimarães forte. Ainda assim, olhamos sobretudo para a nossa equipa, para o que temos de fazer, tanto em termos defensivos como ofensivos. Esperamos um jogo difícil, mas queremos dar uma boa resposta."

V. Guimarães vir de um resultado menos positivos deixa antever mais dificuldades?

"Não. Sabemos que o V. Guimarães é uma equipa muito forte a jogar em sua casa, que tem tido algumas desvantagens quando inicia o jogo, mas depois consegue recuperar e que tem processos bem definidos. Também conheço o seu treinador bem, que tem feito um bom trabalho com a idade dos jogadores que tem, mas, mais uma vez, nós olhamos mais para aquilo que temos de fazer e podemos fazer, respeitando o adversário. Somos o Boavista e queremos impor-nos. Sabemos que vamos passar por diferentes momentos no jogo e nestes três dias de trabalho focamo-nos naquilo em que os podemos ferir ofensivamente e onde o V. Guimarães pode criar situações de perigo contra nós."

Baixas para este jogo e a convocatória de Yusupha para a CAN

"Nós treinadores gostamos sempre de ter todos os jogadores disponíveis. Nesta fase, o Yusupha está a atravessar um bom momento, está a fazer aquilo que nós esperamos dele e acreditamos que ainda pode dar muito mais, tendo em conta a sua qualidade. Vamos perdê-lo para a CAN e teremos de arranjar soluções no plantel para o poder substituir. Cabe-me a mim tentar ver quais são os jogadores que se podem adaptar a essa posição e ao que o Yusupha tem feito. Para este jogo temos o Nathan castigado e depois temos um ou outro jogador lesionado, mas vamos apresentar um onze forte a querer dar uma boa resposta."

Ausência de Yusupha pode levar a ataque ao mercado?

"Tenho que olhar é para aquilo que tenho. Sabemos o que estamos a fazer dentro do plantel e os jogadores que temos à disposição. Não vamos ter durante duas ou três semanas o Yusupha, um pouco mais se ele chegar à final, mas nós temos que nos adaptar. Quando houver jogadores na iminência de chegar, aí falarei sobre isso, enquanto tal não se verificar, tenho é de valorizar o que tenho dentro de casa e tirar o melhor rendimento individual de cada um para o coletivo ser mais forte."

Vários jovens a trabalhar com o plantel sénior

"Têm evoluído e crescido, dentro daquilo que é a ideia da equipa, as suas dinâmicas e as variantes que temos no nosso sistema. Uns adaptam-se melhor, outros demoram mais tempo. A equipa mais próxima que temos dos seniores são os juniores. Já tive oportunidade de ver o último jogo deles em casa e têm alguns jogadores com qualidade, mas que ainda vão demorar o seu tempo a crescer. Sou um treinador que não tem qualquer problema em apostar em jovens e quando tiverem a oportunidade terão de a agarrar porque estão a trabalhar dentro do plantel que temos. Quando surgir essa oportunidade, têm de estar prontos. Há jogadores que demoram mais tempo, que vêm pelas escadas, enquanto outros vêm pelo elevador. Vamos tentar tirar o melhor partido dos nossos jovens", terminou.