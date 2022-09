Petit: «Esta é a ambição que queremos»

Petit destacou o acreditar do Boavista, que bateu o Sporting por 2-1 e continua num excelente início de campeonato. À Sport TV, o treinador axadrezado gostou também do ambiente no Bessa."Sabíamos que seria muito difícil e se fôssemos com muita sede ao pote de início poderíamos ter problemas. O Sporting criou alguns problemas no meio-campo. Não tivemos tanta bola, pois o Sporting tem muita qualidade. Grande golo do Bruno Lorenço, está a trabalhar muito bem e merece. Na segunda parte acreditámos apois o empate. Foi uma vitória importante, aquelas noites boas que o Bessa sempre teve. Esta é a ambição que queremos.""É natural, ele tem decidido, o ano passado estava nos juniores. É inteligente e está a agarrar a oportunidade. Os adeptos e o plantel gostam dele.""As equipas têm respeito pelo Boavista. Sabemos o que queremos para o futuro. Sabem que jogar no Bessa é complicado. É dar continuidade a esta fase. É importante o arranque que tivemos, penso que é inédito na história do Boavista. Pausa será importante para recuperar.""Campeonato é longo, pensamos em trabalhar o nosso processo e preparar já Famalicão.""Esamos a trabalhar, há dificuldades mas queremos que o Boavista tenha base para ter aquele poder que já teve. É olhar sempre para cima e nunca para baixo. Mas temos de ser humildes"