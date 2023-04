Petit: «Esta equipa quando está ligada à corrente é difícil de bater»

Petit elogiou o espírito de compromisso que permitiu quebrar o pior sequência de derrotas da época, mas também vincou que "é preciso continuar a trabalhar com humildade". "Esta equipa quando está ligada à corrente é difícil de bater. Entramos bem, a pressionar, chegamos ao golo e houve outras ocasiões onde podíamos ter definido melhor, mas após o intervalo também houve alguma tremedeira. Reorganizamo-nos com um sistema de dois avançados, voltamos a construir lances flagrantes e a vitória acabou por ser justa por tudo o que trabalhámos", comentou o técnico, salientando: "A ideia é continuar a olhar para cima. Foi importante regressar às vitórias e as coisas estão boas, mas nunca aqui falei de pontos, apenas no plano de melhorar os jogadores e promover o colectivo."