Petit: «Está na hora de reagir»

Petit assumiu uma reflexão obrigatória em função das derrotas consecutivas pelo Boavista nas últimas duas jornadas, mas continua a depositar toda a sua confiança na qualidade do grupo em dar uma resposta capaz nesta visita a Moreira de Cónegos de modo a dissipar todas as dúvidas levantadas pela matemática da permanência."Está na hora de reagir e os jogadores sabem bem qual é a importância deste jogo frente a um adversário que está numa posição complicada", comentou Petit, ciente de que "é necessário enfrentar as coisas como elas são, mas também ter a capacidade de mudar o chip": "Temos de antecipar o que queremos e dar confiança a quem jogou na perspectiva de dar uma boa resposta neste jogo".Otimismo também reforçado pela disponibilidade do médio Seba Pérez e do avançado Petar Musa, elementos que estão de regresso às opções após castigo e que Petit reconheceu terem um papel estratégico no desempenho axadrezado, para lá de todas as cogitações que se estão a formular no mercado que o responsável contornou."Não sei se o Musa sai ou não sai, apenas que amanhã vai estar disponível. Tem sido um elemento importante, como outros, devido ao seu rendimento elevado e sei que há vários jogadores a ser cobiçados, mas temos de estar focados no trabalho porque queremos olhar para cima, ainda há nove pontos em disputa e a última imagem é a que fica, pelo que espero que todos nos ajudem nesse sentido até ao final da temporada", comentou Petit.