Petit falha receção ao Moreirense por castigo

Petit vai falhar a receção do Boavista ao Moreirense, no domingo, da 15.ª jornada da Liga bwin, depois de ter sido castigado com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico foi expulso aos 55 minutos da goleada imposta pelos axadrezados ao Sporting de Braga (5-1), na quinta-feira, na terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga, por "protestar com um elemento da equipa de arbitragem" liderada pelo portuense Manuel Oliveira.

Além de estar impedido de orientar o Boavista diante do Moreirense a partir do banco de suplentes, função destinada aos treinadores-adjuntos Nuno Pereira, Mário Nunes e Jorge Couto, Petit terá de pagar 816 euros de multa pelo cartão vermelho recebido durante o encontro, que apurou as panteras pela primeira vez para a 'final four' da Taça da Liga.

Os axadrezados receberam ainda coimas de 408 euros pela publicação tardia da ficha técnica e de 204 euros por comportamento incorreto do público, enquanto o Sporting de Braga vai pagar 4.335 euros pela ausência de jogadores na zona de entrevistas rápidas logo após o final da partida, na qual apenas compareceu o treinador Carlos Carvalhal.

O Boavista, 14.º colocado, com 12 pontos, recebe o Moreirense, 17.º e penúltimo, com nove, mas menos um jogo, no domingo, às 17:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da 15.ª jornada da Liga Bwin, com arbitragem do francês Jéremie Pignard.