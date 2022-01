Petit: «Fazer mais e melhor na 2.ª volta»

Petit reconhece "o bom momento e qualidade do Gil Vicente", mas também deu ênfase à sequência positiva que o Boavista atravessa para alimentar a esperança de somar os três pontos na partida a disputar ao início da tarde de amanhã no Estádio do Bessa."O Gil Vicente, tal como o Estoril, é uma das equipas sensação do campeonato, mas o Boavista também está bem, pelo que será um jogo difícil, mas o qual vamos encarar com a mesma mentalidade de sempre com a ideia de somar um triunfo", referiu Petit, sem esconder que deu especial atenção "ao triângulo adversário no corredor direito": "O nosso adversário gosta de trabalhar a bola e é melhor no lado direito com o apoio do Fujimoto, pelo que é importante fechar essas linhas de passe e antecipar a profundidade, mas estou confiante numa boa resposta do Boavista".Confiança suficiente também para o treinador assumir que não está à espera de reforços durante o mercado de inverno."Não estou a pensar em reforços. O meu foco está naquilo que tenho e não quero perder com o objectivo de fazer crescer a qualidade deste grupo", comentou Petit, ciente do patamar de equilíbrio que os axadrezados arrecadaram no final da primeira volta, com 17 pontos amealhados, mas determinado a subir a fasquia: "Acho que merecíamos ter mais pontos, mas o futebol é isto e temos de olhar para o futuro porque pensamos jogo a jogo e temos o objectivo de tentar fazer mais e melhor na segunda volta".Regresso de JaviO médio Javi Garcia, que no Bessa costuma desempenhar funções a central, está de regresso às opções de Petit após ausência prolongada devido a lesão, ao passo que a disponibilidade de Porozo está dependente da avaliação a que será sujeito hoje.