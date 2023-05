Petit: «Fazer uma segunda volta melhor do que a primeira»

O Boavista chegou à fasquia dos 40 pontos na última jornada e ainda pode superar os 45 pontos amealhados em 2017/18, naquele que é o melhor registo na Liga Bwin desde que o clube do Bessa regressou ao principal escalão, mas o técnico Petit ainda conseguiu arranjar um objetivo intermédio para a visita a Barcelos."Temos a ambição de fazer o máximo de pontos desde que o Boavista regressou à Liga Bwin, mas antes há outro patamar. Na primeira volta conquistámos 21 pontos, na segunda temos 19, pelo que, como ainda há nove pontos por disputar, estamos focados em somar os três pontos frente ao Gil Vicente para conseguirmos realizar uma segunda volta melhor do que primeira", asseverou o treinador, salientando que "o Gil Vicente ainda só perdeu uma vez em casa com o atual treinador, pelo que é preciso desconfiar porque é um adversário complicado quando joga em casa".Já sobre a ideia de aproveitar os últimos três jogos do campeonato para implementar uma rotação de soluções , o técnico defendeu que "no Boavista não se dá minutos por dar". "É preciso saber gerir um grupo, mas eles também têm de merecer, de modo que a opção será sempre apresentar o onze inicial que dá mais garantias", confidenciou Petit, revelando "a dúvida em torno da disponibilidade física de Bruno Onyemaechi": "No último jogo tive de o tirar devido a um problema e como esta semana só treinou à parte do grupo ainda não há certezas se pode jogar".