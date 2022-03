Petit: «FC Porto estava com algum desgaste no final e quebrou o jogo com algumas paragens»

O Boavista perdeu este domingo frente ao FC Porto, por 0-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin, num encontro marcado por ocasiões de golo de parte a parte.

Em declarações no final do encontro, Petit sublinhou o dérbi bem disputado entre as duas equipas, assumindo que a sua equipa só conseguiu criar um maior domínio já na parte final do encontro, numa altura em que considera que o FC Porto acabou por travar o ímpeto dos axadrezados com "algumas paragens".

"Foi um bom dérbi, com muita intensidade. Nos últimos minutos tentámos carregar mais sobre o FC Porto, mas foi um jogo extremamente difícil para nós. Soubemos respeitar demasiado o FC Porto na primeira parte, obrigámos o Bracali a bater muito. Tínhamos trabalhado com o Taremi e Evanilson [na frente de ataque] e o Fábio Vieira joga muito bem entrelinhas. Foi um jogo muito difícil", disse, em declarações na flash-interview da Sport TV.

Saída de Taremi do onze complicou a vida ao Boavista?

"Sim, tínhamos trabalhado sobre o Taremi e Evanilson. Mas nós temos de nos adaptar e na primeira parte não conseguimos adaptar. Os jogadores do FC Porto conseguiam tirar-nos a profundidade. Na segunda parte, tentámos corrigir e fomos para um 4-3-3. Tivemos as nossas oportunidades no final e podíamos ter levado o ponto. Mas o FC Porto é o justo vencedor porque fez o golo. Houve paragens que nos tiraram intensidade. O FC Porto estava com algum desgaste na parte final e quebrou-nos o jogo com algumas paragens."

Possivel expulsão de Mbemba

"Mas são duas situações, tanto na primeira parte como na segunda, mas compete-me é comentar sobre o jogo. Deixo isso para vocês."

Repercussões que o resultado poderá ter na equipa

"Olhamos sempre para cima e queremos pontuar. Sabíamos que seria difícil contra o FC Porto. Agora temos de aproveitar a paragem e melhorar", terminou.