Petit: «Foi uma exibição bem conseguida, dentro de um sistema que trabalhámos na Taça da Liga»

Petit, treinador do Boavista, analisou o empate caseiro (0-0) na Allianz Cup diante do V. Guimarães, num encontro em que os axadrezados já estavam apurados para os quartos de final da prova."O nosso objetivo era acabar a fase de grupos a vencer. Criámos algumas oportunidades que poderíamos ter finalizado e houve outros momentos em que até caímos em situações de fora de jogo, mas foi uma exibição bem conseguida, dentro de um [novo] sistema que trabalhámos na Taça da Liga e reforçámos [no encontro particular] com o Celta de Vigo. Temos a alternância de atuar com dois ou três centrais", frisou."Depois da expulsão, o encontro ficou um bocado esquisito, com muitas faltas e paragens, e fizemos algumas substituições. Os jogadores trabalharam e tentaram ganhar. Fizemos por merecer isso, mas não o conseguimos. Há que descansar e preparar o próximo jogo."Acho que, a certo momento, as duas equipas não quiseram perder. Até aí, procurámos sempre o golo. Fizemos um bom jogo durante a primeira parte e criámos jogadas bem trabalhadas. No segundo tempo, tivemos mais duas ou três situações em que podíamos ter feito golo na cara do guarda-redes. O nosso principal objetivo era passar esta fase de grupos. Conseguimo-lo e agora trabalharemos para estar na final four da Taça da Liga".