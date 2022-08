Petit ganha mais quatro reforços

O técnico Petit ganhou mais quatro reforços para a visita ao Casa Pia, uma vez que, para lá dos extremos Salvador Agra e Bruno Lourenço, cuja disponibilidade foi anunciada a meio da semana, o Boavista conseguiu regularizar ontem as inscrições do guardião César, bem como do central Sasso, do médio Masaki Watai e do avançado Róbert Bozenik. Leque de soluções alargado para colmatar a ausência forçada do lesionado Yusupha e do avançado Jeriel De Santis, venezuelano de 20 anos que foi emprestado aos espanhóis do Cartagena até ao final da temporada.