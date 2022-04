Petit: «Gostamos sempre de olhar para cima»

Petit está à espera de um Arouca “muito difícil”, mas o treinador do Boavista espera "uma boa resposta” da sua equipa para carimbar mais três pontos na luta pela permanência.

Que Arouca espera encontrar no Bessa? "Um Arouca muito difícil, uma equipa que nos últimos jogos fora tem duas vitória e dois empates e só perdeu em Alvalade. Vem de um resultado positivo, ainda por cima frente ao Gil Vicente, que é a equipa surpresa do campeonato a quem ganhou com menos um jogador em campo. Mas deste lado também temos uma equipa que quer voltar às vitórias no Bessa perante os seus adeptos, a quem peço todo o apoio e contamos com ele para mais este jogo. Sei que o tempo não está a ajudar, mas espero ver uma boa casa no nosso estádio e nós fazer de tudo para proporcionar aos nossos adeptos um bom jogo e uma boa vitória"

Os 30 pontos que o Boavista já alcançou dão a segurança necessária para o que resta da época? "Não pensamos muito nisso porque somos ambiciosos, gostamos sempre de olhar para cima e não para baixo. Temos agora os 30 pontos e queremos somar mais três já neste próximo jogo e para a nossa caminhada. Esta é a ambição que quero e desejo para a minha equipa e é isso que tento transmitir aos meus jogadores. Temos de ser sempre uma equipa ambiciosa, a procurar dar um bom espetáculo, a meter intensidade no jogo e sempre à procura da vitória. Acho que vamos dar uma boa resposta ntes jogo."

Dos jogadores que estavam com problemas físicos já conta com mais algum para este jogo, como por exemplo o Makouta? "O Makouta tem vindo a integrar-se aos poucos e já se sente um pouco melhor. Foi uma lesão ao serviço da Seleção, a que chamamos de paralítica, que dói bastante, mas ele quer estar sempre presente e trabalha muito para ajudar os seus companheiros. Vamos apresentar um onze dentro que é a nossa ideia para este jogo e o Makouta está apto."

Seba Pérez disse que o Petit tem um discurso muito especial para os jogadores. Que discurso é esse? "É o discurso que eles percebem bem. Como já fomos também jogadores sabemos perfeitamente o que eles pensam, o que gostam e não gostam de fazer nos treinos. Propusemos uma ideia de jogo a esta equipa, que passa pelo tal jogo atrativo que queremos implementar, com grande intensidade e qualidade. Os jogadores foram evoluindo dentro dessa ideia, sabendo que quando o coletivo é forte as qualidades individuais sobressaem mais. O plantel tem jogado quase todo e os jogadores sabem que têm de trabalhar tanto ou mais do que os outros para quando chegar a sua oportunidade estarem bem e poderem dar uma boa resposta. É sempre mais fácil para o treinador quando todos têm consciência disto, pois um treinador vive dos jogadores e são eles que nos dão os resultados e também fazem crescer o próprio treinador."

Como tem acompanhado a valorização de vários jogadores esta época, nomeadamente Sauer e Petar Musa? "Com agrado obviamente. Conheço bem a realidade deste clube e o Boavista tem de trabalhar precisamente para valorizar os seus ativos para que depois possa tirar dividendos disso. Por isso é que é importante ter uma ideia de jogo bem definida para que todos se sintam bem integrados e valorizados. Somos uma equipa que tenta jogar um futebol atrativo, que marca quase sempre golos e é esse futebol de qualidade que depois leva a que os nossos ativos fiquem mais valorizados. Isso será sempre bom para o clube"

Depois do grande golo do André Silva vai merecer melhor atenção neste jogo por parte do Boavista? "O André Silva tem feito golos nos últimos jogos e não só no último. É um avançado com qualidade, que joga muito bem entrelinhas e também na profundidade. Só temos algumas dúvidas como será o meio-campo do Arouca, pois não tem o David Simão e o Pedro Moreira. Não sabemos quem vai poder jogar ali, talvez o Pité ou o Leandro Silva. Mas isso não muda muito a forma de jogar do Arouca, tanto no plano ofensivo como defensivo. É uma equipa que vamos respeitar no seu todo, pois com menos um jogador ganhou ao Gil Vicente e temos de estar alerta. Mas olhamos sempre muito mais para o nosso jogo e o que podemos fazer para o ganhar, respeitando sempre quais são as mais-valias do adversário".