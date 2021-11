Petit iminente no Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petit é o eleito para render João Pedro Sousa no comando técnico do Boavista. O ainda treinador dos axadrezados vai rumar à Arábia Saudita , tal comoadiantou em primeira mão na segunda-feira, mas o processo da sua rescisão ainda não foi concluído, algo que, refira-se, não deve tardar a acontecer.Um novo ciclo aproxima-se, assim, do Bessa. Petit é escolhido da SAD para assumir o comando e até já deve orientar o treino desta terça-feira.