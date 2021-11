Petit já orientou treino do Boavista: as primeiras imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petit chegou, viu... e pôs mãos à obra. O técnico já deu o primeiro treino no Boavista, ainda antes de ser anunciado como treinador. Nas imagens disponibilizadas pelo clube é possível ver a boa disposição do novo timoneiro.Petit, recorde-se, rende João Pedro Sousa no comando dos axadrezados e assinou contrato até 2023.