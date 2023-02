Petit: «Jogo não foi muito bem jogado nem na primeira, nem na segunda parte»

Petit considerou que o empate (2-2) entre Boavista e Santa Clara não foi um resultado justo num encontro que diz não ter sido bem jogado."O jogo não foi muito bem jogado nem na primeira, nem na segunda parte. Valeu pelos golos. O golo do empate do Santa Clara surge num lance de infelicidade do nosso médio, que ao atrasar para o Rodrigo [Abascal] acaba por isolar o Gabriel do Santa Clara que fez o 1-1. Nós reagimos e tivemos uma ou outra situação. Mais uma vez, através da bola parada, fizemos o 2-1", começou por referir o técnico do Boavista à Sport TV, após a partida da 19.ª jornada da Liga Bwin."Na parte final, mais um ressalto num chuto à baliza, a bola bate em dois jogadores e vai entrar devagarinho [na baliza do Boavista]. Acaba por ser isto o jogo. Queríamos muito segurar o resultado, mas não conseguimos. Queríamos muito os três pontos, levamos um", acrescentou."É injusto [o resultado]. No futebol, existem erros. Estando duas vezes em vantagem, sabendo que o Santa Clara é uma equipa que precisa de pontos e sabendo nós como é que eles jogavam, poderíamos meter-nos a jeito e acabámos por tentar segurar o resultado. [...]. É um ponto. Não estamos satisfeitos porque a nossa ambição é sempre ganhar", frisou, analisando depois os golos dos axadrezados."Temos feito golos de todas as maneiras, mas é claro que as bolas paradas são um momento do jogo. Muitas vezes as equipas estão encaixadas e não há muitas oportunidades de golo como hoje. Num lance de bola parada que trabalhámos, conseguimos fazer dois golos pelo Sasso. É um momento do jogo que pode abrir a partida", concluiu.