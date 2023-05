Petit multado e suspenso: «Que vergonha, marca falta!»

Petit, que foi expulso aos 67 minutos do jogo do Boavista com o Gil Vicente, foi suspenso por um jogo e multado em 1.632 euros pelo Conselho de Disciplina, em resultado da contestação de uma decisão da equipa de arbitragem.Segundo o relatório do árbitro Ricardo Baixinho, citado no mapa de castigos do CD, Petit "saiu deliberadamente da área técnica em direção ao quarto árbitro" onde protestou por uma decisão do juiz de campo, "usando linguagem grosseira e gritando de forma exaltada: 'Mas o que é isto, que vergonha. Marca a falta c..., a falta é clara'".Por consequência, o treinador do Boavista não poderá estar no banco no último jogo da época a ter lugar no Estádio do Bessa, frente ao Sp. Braga, este sábado.