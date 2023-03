Petit: «Não existimos como equipa»

Petit, treinador do Boavista, analisou as incidências da derrota (3-0) em Alvalade, ante o Sporting, em jogo a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin. "Não existimos como equipa. Tanto em termos ofensivos como defensivos fomos desequilibrados. Fomos partidos, com uns setores muito longe dos outros", vincou."Quero dar os parabéns ao Sporting porque foi um justo vencedor. Da nossa parte, não fomos a equipa que costumamos ser. Não fomos competitivos nem intensos, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Fomos desorganizados na parte defensiva, ao saltar na pressão e abriamos o espaço entrelinhas. O Sporting rodava e conseguia atacar a profundidade e acelerar o jogo, acentuando as dificuldades. Em termos ofensivos, quando ganhávamos a bola perdiamo-lo logo. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Foi um jogo difícil, dando mérito ao Sporting. Não fomos uma equipa competitiva e com personalidade. Hoje não fomos, há que refletir e analisar o que não fizemos bem. Sou o primeiro a assumir a minha responsabilidade", frisou o técnico dos axadrezados à Sport TV."Não há razão em especial. Temos rodado entre os dois e o Rodrigo. São os centrais que têm jogado mais. Há dois jogos jogou o Reggie [Cannon] e o Rodrigo [Abascal]. Sabíamos que o Sporting é uma equipa que joga bem entrelinhas e também na profundidade. O Reggie é um jogador que encurta bem o espaço e também o controlo da profundidade. Não foi por aí, foi o espaço que abriu muito entrelinhas. O Gonçalo viajou muitas vezes à frente na pressão e chegou muitas vezes atrasado, o que abria espaço para o jogo do Sporting. Criaram as situações de golo que criaram. Não tivemos critério com a bola. Isso torna as coisas difíceis. Tivemos uma má entrada e logo aos 30 segundos tivemos logo uma bola na barra. A equipa estremeceu um bocadinho. Não foi um jogo bem conseguido mas não apaga o que esta equipa tem feito. Houve muitos jogadores a jogar neste estádio que não tiveram o seu melhor rendimento. É o crescimento deles."